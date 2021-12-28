«سرق مكان أكل عيشه».. لص «مول التجمع»: صورت رقم الخزنة ودخلت بكمامة

خطة شيطانية مُحكمة وضعها «وحيد . م»، 33 عاما، عامل بمحل في مول شهير بالتجمع الخامس، لسرقة محل «براند شهير» في المول، حيث قال المتهم إنه يعمل بالمكان منذ فترة طويلة، ومشهود له بحسن السمعة والسلوك، لكنه كان يمر بأزمة مالية دفعته في التخطيط لسرقة إيراد المحل المودع بخزينة.

صورة للرقم السري

المتهم أضاف في اعترافاته، أنه ظل لمدة 4 أيام يراقب مدير المحل، دول أن ينتبه له حتى تمكن من التقاط صورة للرقم السري للخزينة، واحتفظ به على الهاتف ليومين، ثم توجه في اليوم الثالث إلى المحل، مرتديا كمامة تخفي معالم وجهه.

الهروب من الكاميرات

ارتدى المتهم ملابس غير يونيفورم المحل، وتوجه من شارع جانبي لا توجد به كاميرات مراقبة، ثم تسلل إلى حجرة الخزينة، وسرق المبلغ المالي الموجود في داخلها وعبأه في حقيبة سفر، ثم تسلل هاربا، وتوجه إلى شركة لشحن المبلغ إلى الغردقة في فرع المحل هناك، لكنه توجه قبل وصول الشحنة وقام باستلامها.

تقنيات حديثة

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من مدير محل كائن بأحد المولات بدائرة القسم باكتشافه سرقه (مبلغ مالي) من داخل الخزينة الخاصة بالمحل عمل.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام أحدث التقنيات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد العاملين بذات المحل المشار إليه، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.

مكتب الشحن

ووفقا لاعترافات المتهم فقد تمكن من مغافلة المدير (مول التجمع) وتحديد الرقم السري الخاص بالخزينة وعلمه بوجود مبالغ مالية كبيرة بداخلها، فاختمرت في ذهنه فكرة سرقتها وفي سبيل ذلك، عقب انتهاء فترة عمله توجه لأحد الشوارع النائية الخالية من كاميرات المراقبة وغيَّر ملابسه وارتدى كمامة طبية لإخفاء معالم وجهه ومنع ضبطه، وتمكن من الدخول من الباب الخلفي للمحل المشار إليه أثناء قيام العاملين بجرد الإيراد اليومي، وفتح الخزينة واستولى على مبلغ مالي ولاذ بالفرار.

وعقب ذلك توجه المتهم إلى أحد مكاتب الشحن الكائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وقام بتسليم حقيبة بداخلها المبلغ المالى المستولى عليه لموظف بالمكتب المشار إليه «حسن النية»، وادعى بأن الحقيبة بداخلها كمية من الأوراق والملابس ورغبته في شحنها إلى فرعهم الكائن بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر، وقد تم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه بمكتب الشحن المشار إليه، كما أضاف بإنفاقه باقي المبلغ المالى على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة.