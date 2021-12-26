على طريقة «لصوص لكن ظرفاء».. ضبط لص نائما بشقة قبل سرقتها بالأقصر

على طريقة فيلم «لصوص لكن ظرفاء»، أقدم مسجل خطر سرقات على سرقة شقة سكنية داخل إحدى العمارات بمنطقة شارع التلفزيون وسط مدينة الأقصر، لكن غلبه النوم، فقرر أخذ غفوة ثم ممارسة نشاطه الإجرامي، لكن حال حظه العثر دون تحقيق هدفه، ليتم القبض عليه من قبل رجال المباحث بقسم شرطة الأقصر بالمدينة عقب ورود بلاغ من الأهالي في الساعات الأولى من الصباح.

بلاغ لمدير الأمن

وتلقى مدير أمن الأقصر اللواء خالد عبدالحميد إخطارا من قسم شرطة الأقصر بوسط المدينة، بورود بلاغ من أحد الأهالي، يفيد بأنه عقب أدائه صلاة الفجر وعودته إلى شقته السكنية بإحدى العمارات وسط الأقصر فوجئ بأحد الأشخاص مستلق داخل فراش النوم بإحدى غرف الشقة، وحاول التأكد منه خشية يكون أن أحد أبنائه، لكنه فوجئ بكونه شخص غريب، وعلى الفور قام بالصراخ وإيقاظ المتهم، كما أبلغ الجيران الذين قيدوا اللص وقاموا بتسليمه لرجال المباحث.

تسليم المتهم للشرطة

وبوصول المتهم إلى قسم شرطة الأقصر تبيّن أنه يدعى «ع.ع.ا"، 30 سنة، مسجل سرقات وتعاطي مواد مخدرة، كما تبيّن من خلال سؤال المتهم، أنه حاول أخذ غفوة داخل إحدى غرف الشقة، والتي لم يكن بداخلها أي شخص، وحاول التخفي من برد الشتاء لكن غلبه النوم.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لتولي التحقيقات، والتي قررت إخلاء سبيل المتهم لشروعه في عملية سرقة.