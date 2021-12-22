ضبط لص أثناء سرقة سيارة بطريقة «كسر الزجاج» بمدينة نصر

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة، عن ضبط لص أثناء محاولة سرقة سيارة بطريقة «كسر الزجاج»، وذلك بمدينة نصر.

وضبطت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص وهو داخل سيارته بكسر زجاج سيارة أخرى باستخدام «كوريك» حال توقفها بجانب الطريق، وحال محاولة القوة ضبطه استقل سيارته وحاول الفرار، فقامت القوة الأمنية بمطاردة السيارة ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد المتهم والاصطدام بسيارتين وأحدث بهما تلفيات وتم ضبطه، وتبين أنه مقيم بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهم اعـترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في سرقة المنازل

كما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما أُبلغ به قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، باكتشاف سرقة ملابس وخاتم ذهب من داخل مسكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد سيارة ربع نقل المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أن مالكها المقيم بالقليوبية وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين، لأحدهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم، وكان أحدهم مستقلاً السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزته فرد خرطوش وطلقة لذات العيار.

السرقة بأسلوب التسلق وكسر الباب

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق وكسر الشباك، وأقر أحدهم بحيازة السلاح الناري للدفاع عن نشاطهم المؤثم، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المساكن بذات الإسلوب المشار إليه.

وأقر المتهمون بارتكاب 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وبإرشادهم ضُبطت المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها، واُستدعي المجني عليهم وتعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.