2021 عام إصلاحات «بن سلمان» في السعودية.. منها حج المرأة دون محرم

يقود الأمير محمد بن سلمان المملكة العربية السعودية إلى عصر الثورة الصناعية الرابعة عبر سياسات منفتحة على الغرب والعالم من خلال إصلاحات على الصعيدين السياسي والاجتماعي، إذ شهدت السعودية خلال عام 2021 العديد من القرارات المهمة، بدأت بالموافقة على سكن المرأة السعودية الراشدة بشكل مستقل بصرف النظر عن حالتها الاجتماعية دون إجبارها على الإقامة مع محرم، وأعقب القرار السماح لها بالتسجيل لأداء الحج دون محرم، بشرط أن تكون مع عصبة النساء عند أداء شعائر الحج، حسبما نص القرار، وذلك حسبما نقل تقرير لـ«دويتشه فيله».

تخفيف إجراءات التدقيق على الكتب والمجلات المستوردة

وإلى جانب الإصلاحات التي طرأت على وضع المرأة السعودية، أعلنت «الرياض»، تعديلات قانونية تسمح بتخفيف إجراءات التدقيق على الكتب والمجلات المستوردة، وفقا لما ذكرته الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، واستهدفت الإجراءات الجديدة تقليل الرقابة وتعزيز إمكانية الوصول إلى الكتب، حسبما نقلت صحيفة «سعودي جازيت»، الناطقة باللغة الإنجليزية، عن مسؤولين سعوديين.

وفي العام نفسه، قررت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، قصر استعمال مكبّرات الصوت الخارجية في المساجد على رفع الآذان والإقامة فقط وعدم تجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة ثُلث درجة الجهاز.

إصلاحات ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة

الإصلاحات السابقة ليست الأولى من نوعها في السعودية ومن المحتمل ألا تكون الأخيرة إذ أن التغييرات الاجتماعية سارية في البلاد منذ حقبة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

ويمكن اعتبار العديد من تلك الإصلاحات جزء من رؤية 2030، وهي خطة طموحة تضم إصلاحات اجتماعية واقتصادية واسعة طرحها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عام 2016 في إطار جهوده الرامية إلى جعل السعودية أكثر حداثة وليبرالية وتقليل اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد وجعلها بيئة قادرة على استقطاب السياحة والأعمال التجارية، حسبما ذكرت «دويتشه فيله».

ويعتقد روبرت موجيلنيكي، الباحث المقيم في معهد دول الخليج العربي بواشنطن، أن وتيرة الإصلاح في السعودية مذهلة، مشيرا إلى أنه يبدو أن صناع القرار أطلقوا قطار الإصلاح دون رجعة.