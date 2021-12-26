بابا نويل يصل الغردقة ويوزع هدايا الكريسماس على السائحين.. «صور»

وصل السائح البلجيكي «كون هلارت» الذي يجسد شخصية بابا نويل مرتديا الزي الأحمر الشهير، إلى الغردقة مساء اليوم الأحد، قادما من بلجيكا إلى مطار الغردقة.

بابا نويل يصل الغردقة

واتجه بابا نويل إلى أحد المنتجعات السياحية شمال مدينة الغردقة؛ لقضاء احتفالات الكريسماس، ورأس السنة والتقى بالسائحين ووزع الهدايا والتقط الصور التذكارية مع السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الذين استقبلوه بترحاب وفرحة وسعادة بالغة.

بابا نويل يوزع الهدايا على السائحين

وأفاد مصدر بمطار الغردقة الدولي، لـ«الوطن»، بأن السائحين استقبلوا كون هلارت في مطار الغردقة بسعادة بالغة والتقطوا صورا تذكارية مع السياح في الطائرة وقام بتوزيع الهدايا على السائحين قبل أن يغادر لاستكمال برنامجه بأحد المنتجعات السياحية الكبرى بالغردقة.

ومن جانبه، أشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن بابا نويل والذي يجسد شخصيته السائح البلجيكي «كون هلارت» يحرص دائما على قضاء احتفالات الكريسماس ورأس السنة بفنادق البحر الأحمر، مضيفا أنها الزيارة السنوية الثامنة لبابا نويل والذي ينتظره السائحون كل عام تزامنا مع احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة.

وأكد «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن»، أن زيارة بابا نويل لفنادق البحر الأحمر تستغرق ثلاثة أيام حيث يقضي يومين بإحدى منتجعات الغردقة يلتقي بالسائحين ويوزع عليهم هدايا الكريسماس ورأس السنة ثم ينتقل إلى أحد منتجعات مرسى علم كعادته السنوية للاحتفال مع السائحين قبل أن يعود إلى بلجيكا.