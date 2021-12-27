«الوطن» في قرية غرب سهيل النوبية بعد زيارة الرئيس السيسي لها.. «فيديو»

قرية غرب سهيل النوبية في محافظة أسوان التي تعد لؤلؤة بلاد الذهب والتي شهدت قبل ساعات قليلة استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أول زيارة لرئيس جمهورية داخلها، حيث تجول الرئيس داخل السوق السياحي الخاص بقرية غرب سهيل النوبية، كما التقى بعدد من الأهالي على هامش زيارته.

«الوطن» تلتقي عددا من الأهالي بغرب سهيل

والتقت عدسة «الوطن» بعدد من أهالي قرية غرب سهيل حيث أشار خالد أحمد، أحد مالكي البزارات السياحية هناك، إلى أن زيارة رئيس الجمهورية لها مكاسب وفوائد عديدة لديهم حيث إنها تعد أفضل دعاية ترويجية لهم، معبراً عن سعادته باهتمام السيسي بهم، متابعا أنه لاحظ أن هناك اهتماما كبيرا ومحلوظا لأهالي الصعيد والنوبة من القيادة السياسية في تلبية مطالبهم والعمل على حل المشكلات الخاصة بهم.

اهتمام ملحوظ بأهالي النوبة

وأكد أن قرية غرب سهيل عبارة عن منازل نوبية تحمل التراث والعادات النوبية وبها العديد من المزارات السياحية التي تتخصص في بيع المنتجات والملابس النوبية، وكذلك اللوحات الفنية التي تحمل في طياتها الطابع النوبي.

فيما أضاف محمد فوزي، أحد مالكي محلات العطارة بقرية غرب سهيل، أن الرئيس التقى معهم ووجه لهم التحية وتفقد أماكن عملهم، مشيرا إلى أن العطارة الأسواني داخل محلات قرية غرب سهيل النوبية، تتميز عن باقي المحافظات.

وأشار أحمد السيد أحد أبناء القرية، والذي يعمل بمهنة النول لعزل الملابس النوبية، أنه تفاجأ بتواجد الرئيس عبدالفتاح السيسي داخل المحل الخاص به الأمر الذي أصابه بفرحة شديدة لاسيما أنه لم يتوقع تلك الزيارة.

وتابع أنه دار بينه وبين الرئيس حديث حول طبيعة عمله، حيث أبدى إعجابه حول تلك المهنة لاسيما أنها مازالت تحافظ على بقائها، كما وجه له الرئيس سؤالا حول إمكانية تعليم الشباب تلك المهنة، واختتم لقاءه مع الرئيس بدعائه لهم بالتوفيق.