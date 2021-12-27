قبل افتتاح الرئيس لها.. أهم المعلومات عن مدينة أسوان الجديدة

تنفذ الدول المصرية خطة طموحة للتوسع العمراني، وذلك من خلال إنشاء المدن الجديدة التي تساهم في تخفيف الضغط على وادي النيل، وتعتبر تلك المدن الجديدة من مدن الجيل الرابع، وتعتمد على التكنولوجيا في إدارة وتشغيل مرافقها.

ومن ضمن تلك المدن مدينة أسوان الجديدة، التي تقع على الضفة الغربية من النيل وتبعد نحو 12 كم عن مدينة أسوان الحالية، وخلال السطور التالية، يستعرض «الوطن»، أهم المعلومات عن مدينة أسوان الجديدة قبل افتتاحها رسمياً من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أسوان الجديدة أحدث مدن الصعيد

تعد مدينة أسوان الجديدة من أحدث مدن الصعيد؛ فهي من مدن الجيل الرابع التي تعتمد على أحدث الأساليب والتكنولوجيات لإدارة مرافقها.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 22 ألف فدان، وتشمل المرحلة الأولى 181 فداناً، وتضم منطقة للفيلات تحتوي على 150 فيلا مطلة على النيل، بجانب 104 عمارات بعدد 6720 وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى مشروعات الشريط النهري السياحي، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 1050 فدانا.

ممشى سياحي بطول 1500 متر

ويوجد شريط نهري سياحي بمدينة أسوان الجديدة، ويتكون من جزئين؛ الأول بطول 4200 متر، وينقسم إلى 3 مناطق؛ المنطقة الأولى بطول 900 متر، وتم الانتهاء من تنفيذها، والثانية بطول 1450 متراً، بنسبة إنجاز 55%، بينما يبلغ طول المرحلة الثالثة بالجزء الجنوبي 1850 متراً.

ويأتي الجزء الشمالي بطول 1800 متر، وينقسم إلى منطقتين؛ الأولى بطول 800 متر، والثانية بطول 1000 متر.

مسرح مكشوف بمساحة 5.5 فدان

كما تضم مدينة أسوان الجديدة، مسرحا مكشوفا مساحة 5.5 فدان، ويسع 3000 متفرج بإطلالة بانورامية على نهر النيل، وملحق به ساحة انتظار سيارات تسع 300 سيارة، وكباري مشاة، تم تنفيذها للاتصال بين الممشى النيلي ومنطقة الفيلات.

خلال ساعات.. مشروعات قومية جديدة تدخل الخدمة في أسوان

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ساعات، مشروعات قومية بمحافظة أسوان، أبرزها مشروع بنبان للطاقة الشمسية، وأيضا افتتاح محطة الوليدية بأسيوط.