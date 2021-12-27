التفاصيل الكاملة لمجمع بنبان للطاقة الشمسية.. سد عالي جديد بأسوان

يعد مجمع بنبان للطاقة الشمسية من مشاريع الطاقة العملاقة ليس على مستوى الشرق الأوسط بل على مستوى العالم، ويقع في محافظة أسوان، على امتداد قرية بنبان بالطريق الصحراوى الغربى لمحافظة أسوان.

وجرى اختيار الموقع وفقاً لدراسات وتقارير وكالة ناسا الفضائية وبعض المؤسسات العلمية العالمية التى أكدت أن موقع المشروع واحد من أكثر المناطق سطوعاً للشمس فى العالم، ويعد مشروع بنبان للطاقة الشمسية بمثابة سد عال جديد في محافظة أسوان، حيث ينتج 1460 ميجاوات من الكهرباء ، ويساهم في تفادي 2 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

تكلفة المشروع الاستثمارية

بلغت التكاليف الاستثمارية لمجمع بنبان لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية نحو 3,4 مليار يورو، وهو ما يقدر بنحو 40 مليار جنيه، ويعتبر من المشروعات القائمة على نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص، ويقام المجمع على مساحة قدرها ‏37 كم2 على 8843 فدانًا.

32 محطة لانتاج الطاقة الكهربائية

يتكون مجمع "بنبان" من 32 محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 1460 ميجاوات من الكهرباء ، وقد تم إنشاء 4 محطات محولات لربط محطات التوليد بالشبكة الموحدة حيث يصل إجمالي أطوال كابلات ربط محطات التوليد بمحطات المحولات إلى 1000 كم، ويتكون المشروع من 200 ألف لوحة شمسية تنتج 50 ميجا وات من الطاقة النظيفة، التى تتمكن من إنارة 70 ألف منزل.

11720 فرصة عمل مباشرة وفرها مشروع بنبان

وفّر المجمع العديد من فرص العمل، وخلال فترة التنفيذ وفر 11720 فرصة عمل مباشرة و23440 فرصة غير مباشرة، إضافة إلى 6000 فرصة عمل بعد التشغيل، وشاركت فيه نحو 40 شركة متخصصة في إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام ألواح الطاقة الشمسية.

السيسي يتفقد مجمع بنبان

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفقد صباح اليوم مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان.

ومجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أكبر مجمع محطات لتوليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط، وأنشأته الدولة لتوفير احتياجات مواطنيها من الطاقة الكهربائية ودعم المشروعات العملاقة، وينتج ما يعادل 90% من الطاقة المنتجة ‏من السد العالي.

وحصل مشروع بنبان للطاقة الشمسية على المركز الأول على مستوى المشروعات التي ينفذها البنك الدولي في مختلف دول العالم، كما فاز بجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الأولى 2020، كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية.