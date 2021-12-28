«المهندسين»: آخر موعد لتحديث بيانات انتخابات النقابة نهاية ديسمبر

أصدرت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين المصرية تنويها مهما لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وقالت فيه إنها بصدد البدء في إعداد وتجهيز الإجراءات الخاصة بالعملية الإنتخابية لنقابة المهندسين للعام 2022.

انتخابات نقابة المهندسين

وقالت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022، برئاسة المهندس هاني محمد محمود، في تنويه وجهته لأعضاء الجمعية العمومية: وجب التنويه أن آخر موعد لتحديث البيانات حتى نهاية شهر ديسمبر الحالي، حيث أنه سيتم إعداد قاعدة البيانات الخاصة بالعملية الإنتخابية نهاية يوم 31 ديسمبر 2021 الجاري وهو التاريخ الذي يوافق يوم الجمعة المقبل.

اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين

وفي وقت سابق أعلنت نقابة المهندسين عن تشكيل اللجنة العليا المشرفة على انتخابات المهندسين 2022 برئاسة المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري ووزير الاتصالات الأسبق، وعضوية كل من: «الدكتور معتز طلبة، المهندس عادل درويش، المهندس فايق جرجس، المهندس أحمد السيد، المهندس عادل عبد العزيز نور الدين، والمهندس طارق عبدالمنعم طارق».

معاشات المهندسين

وبعيدا عن انتخابات المهندسين 2022 فمن المقرر أن يصرف الأعضاء المحالون على المعاش زيادة في قيمة معاشهم بنسبة 20% بدءا من شهر يناير المقبل، وذلك بعدما أقر مجلس النقابة زيادة معاشات الأعضاء بنسبة 20% بدلا من 15% بعدما وافقت هيئة مكتب النقابة على توصية بالزيادة بهذه النسبة ورفعها لمجلس النقابة في اجتماعه أمس للتصديق عليها.

ملتقى التوظيف الهندسي

ويشهد شهر يناير أيضا مناسبة جديدة للأعضاء لا سيما حديثي التخرج حيث أعلنت لجنة التوظيف بنقابة المهندسين تنظيم ملتقى التوظيف الهندسي برعاية المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير 2022 المقبل، بفرع الأكاديمية بأبي قير بالإسكندرية، بهدف توفير فرص عمل للمهندسين حديثي التخرج لسد احتياجات سوق العمل في التخصصات الهندسية كافة.