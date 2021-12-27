وزير الكهرباء عن فترة انقطاع التيار: «كانت أيام.. ربنا ما يعودها تاني»

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدولة المصرية، نجحت في التصدي لأزمة الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي، في الفترة بين 2011 لـ2014، إذ جرى وضع خطة عاجلة للتغلب على الأزمة، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع بشكل شخصي هذا الملف، كونه يتعلق بالأمن القومي، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حث على علاجها بشكل عاجل، وجرى وضع خطة عاجلة لتوليد 3636 ميجا وات من الكهرباء، «ده رقم كبير جدًا، وكان في وقت قياسي 8 شهور ونصف».

لميس الحديدي تذكر وزير الكهرباء بفترة إنقطاعات التيار

ومازحت الإعلامية لميس الحديدي، شاكر، خلال مداخلته في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على قناة «أون»، مذكرة إياه بفترات انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها مصر قبل 2014، «فاكر لما كنت بكلمك يا سيادة الوزير وأقولك الكهرباء قطعت علينا»، ليرد ضاحكًا: «أيام ربنا ما يعودها تاني»، موضحًا أن مصر وقتها كانت تعاني من عجز يومي من الكهرباء في المتوسط ما بين 2000 لـ 3000 ميجا وات، وهذا ليس فقط، بل في أحد الأيام الصعبة في صيف 2014 وصل متوسط العجز اليومي لـ6 آلاف ميجا وات.

نجحنا في البداية لحل جزئي للأزمة قبل عمل الحل الدائم

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أنه كان لا يمكن أن يستمر الوضع بهذه الصورة، ونجحت خطة الدولة العاجلة في حل جزئي للأزمة، تمهيدًا للحل الدائم، ضمن سلسلة من الإجراءات، التي شملت الإسراع من الإنتهاء من محطات الكهرباء تحت الإنشاء لإسراع وتيرة العمل، وتم بالفعل بنجاح إدخال جزء كبير من الطاقة من تلك المحطات الثلاثة التي تم الانتهاء منهم خلال الفترة الصعبة، إذ أن الرئيس السيسي وجه بإنشاء ثلاث محطات توليد الكهرباء عملاقة بعد الاتفاق مع «سيمنز».