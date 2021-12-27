وزير الكهرباء: سنشهد مشروعات عملاقة على غرار «بنبان» قريبا

أشاد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بجهود المقاولين والمصنعين في مصر، الذين يعملون في مشروعات الكهرباء، فخلال الـ7 سنوات الماضية، حدث تطور هائل في قدراتهم، موضحًا أن مشروعات شركة سيمنز الألمانية، فتحت المجال لاكتساب الخبرات الهائلة للشركات المصرية، في إنتاج الطاقة الكهربائية، موضحًا أننا سنرى مشروعات مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية في مصر، في القريب العاجل.

الكهرباء مسألة أمن قومي ولا بد من التغلب على مشكلاتها

وأضاف «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على قناة «المحور»، أنه عندما تولى المسؤولية كوزير للكهرباء والطاقة المتجددة، كلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن الكهرباء مسألة أمن قومي، ولا بد من التغلب على مشكلاتها بشكل جذري، لذلك تم وضع بعض الحلول لإنتاج الطاقة بخطة عاجلة وتسريع المشروعات التي كان بها تباطؤ في تنفيذها ورفعنا كفاءة مشروعات أخرى.

القطاع حصل على دفعة قوية من الدولة المصرية

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القطاع حصل على دفعة قوية من الدولة المصرية، كما أن الرئيس السيسي كان يتابع بنفسه مشروعات الطاقة الكهربائية بصفة دورية، مشيدًا بالتصريحات الإيجابية التي قالها الرئيس السيسي في حقه اليوم، إذ قال «أشكر السيسي على ما قاله في حقي، شهادة اعتزاز لجميع العاملين في قطاع الكهرباء، وبعض الوزارات الأخرى ساعدتنا وكان لها دور كبير في إنجاح مهمتنا».

المحطة وفرت نحو 10 ألف فرصة عمل أثناء تشغيلها

وأكد الدكتور محمد شاكر، أن المحطة وفرت نحو 10 ألف فرصة عمل أثناء تشغيلها، كما ستتيح فرص عمل في الصيانة والإشراف عليها ولكن بأعداد أقل، موضحًا أن محطة بنبان للطاقة في الشمسية تمتلك رابع أكبر قدرة على مستوى العالم، وبها مساحات لم يتم استغلالها بإضافة 500 ميجا وات، «ولسه هنكمل، نعتمد على القطاع الخاص في هذا المشروع، وهو صاحب الدور الأساسي».