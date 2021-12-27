إصابة 9 عمال في انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية الصحراوي.. ننشر أسماءهم

أصيب 9 من العمال الزراعيين، مساء اليوم الاثنين، جراء انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الإسماعيلية الصحراوي خلال عودتهم من العمل في إحدى المزارع بمنطقة البعالوة.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد تعرض سيارة للانقلاب قرب محطة تحصيل الرسوم بالكيلو 76 بطريق الإسماعيلية البعالوة الصحراوي.

الدفع بسيارات الإسعاف

ووجّه المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بتحرك 11 سيارة إلى مكان الحادث بينها 9 سيارات من مرفق إسعاف الإسماعيلية وسيارتان من محافظة الشرقية إلى مكان الحادث.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وقالت المصادر لـ«الوطن»، إن الإصابات تنوعت ما بين اشتباه كسور في العمود الفقري والضلوع ونزيف داخلي في المخ وكسور في الساقين والذراعين وكدمات وسحجات مختلفة في أنحاء الجسم.

أسماء المصابين

وتابعت المصادر، إن المصابين هم: علي محمد الشبراوي 41 سنة، محمد عبد العزيز محمد 44 سنة، عبد المولى حسين السيد 17 سنة، عبد الحميد عبد الموجود عبد الحميد 17 سنة، أحمد عبد المؤمن عبد الحميد 17 سنة، محمود السيد محمد 34 سنة، محمد عبد الحكيم عبد الحليم 24 سنة أحمد محمد عطية 15 سنة، إيهاب أيمن برعي 18 سنة، وجميعهم مقيمين بمراكز الحسينية وصلت الحجر وفاقوس.

إصابة 26 عاملا في حادث صباح اليوم

وأصيب 26 عاملا في إحدى المزارع في حادث انقلاب سيارة آخر صباح اليوم الاثنين قرب مركز القصاصين، تتراوح أعمار معظمهم بين 13 و27 عاما.

وقالت المصادر إن جميع المصابين من أبناء محافظة الشرقية من أبناء مركز الحسينية، مشيرة إلى أن الإصابات تنوعت ما بين جروح بالرأس وكدمات وسحجات في مختلف الجسم وكسور مختلفة واشتباه ما بعد الارتجاج وانه تم نقلهم جميعاً إلى طوارئ مستشفى جامعة قناة السويس.