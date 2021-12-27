طقس مشمس في الإسماعيلية وسيولة مرورية لانعدام الشبورة بالطرق

شهدت طرق محافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، حالة من السيولة المرورية على الطرق السريعة والصحراوية، بسبب انعدام الشبورة، وسطوع أشعة الشمس منذ الساعات الأولى للصباح.

انتشار الخدمات الأمنية

وانتشرت الخدمات الأمنية والمرورية على كل الطرق السريعة والصحراوية، مثل طريق «الإسماعيلية - بورسعيد» ومحور 30 يونيو، وطريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، و«الإسماعيلية - السويس»، و«الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي.

كما انتشرت الخدمات المرورية داخل الإسماعيلية في ميادين إبراهيم سلامة، وكذلك على الطريق الدائري، وفي شارع محمد علي ومنطقة السلطان حسين.

وناشد رجال المرور قائدي السيارات على الطرق السريعة والصحراوية بضرورة الالتزام بالسرعات المقررة، وعدم تجاوزها للحد من الحوادث، ولعدم تعريض حياتهم وحياة الغير للخطر.

طقس مستقر في الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية طقسا مستقرا، منذ السبت الماضي، تمثلت أبرز مظاهره في سطوع أشعة الشمس منذ الساعات الأولى للصباح، وانخفاض كبير في درجات الحرارة ليلاً.

وشهدت محافظة الإسماعيلية استقرار الأوضاع الجوية، وعدم سقوط أي أمطار، فضلا عن هدوء حركة الرياح التي شهدتها المحافظة على مدار الأسبوع الماضي وتسببت في عواصف رملية أثرت على الحركة المرورية بالطرق.

وظهرت الشمس، صباح اليوم الاثنين، بشكل مشمس على كل أرجاء المحافظة في المدينة والمراكز، مع اختفاء الغيوم لليوم الثالث علي التوالي مع بداية هذا الأسبوع.

واستمرت حالة الطوارئ في الإسماعيلية بعد حالة الطقس السيئ التي شهدتها المحافظة خلال الأسبوع الماضي، فيما وجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بتفعيل خطة الطوارئ بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة أي طارئ.