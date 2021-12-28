كيف تحقق أرباحا من الشمس؟.. مستشار الأمم المتحدة توضح

قالت الدكتورة هند فروح، مدير مشروع نظم الطاقة الشمسية التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، إن تحول الدولة المصرية لنظم الطاقة الشمسية في توسع متزايد وبخلاف محطات الطاقة الشمسية العملاقة هناك توسع في الاعتماد على وحدات أنظمة الكهروضوئية الصغيرة المتصلة بالشبكة «Egypt-PV»، التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التجارة والصناعة وبتمويل من مرفق البيئة العالمية (GEF)، وهو مشروع يركز على تطويرأنظمة كهروضوئية صغيرة النطاق لا مركزية ومتصلة بشبكات الطاقة الشمسية على نطاق صغير مثل المدارس والمنازل والمشروعات الصغيرة.

محطات الطاقة

وتابعت فروح في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يمكن رؤية محطات الطاقة اليوم في المدن على أسطح المدارس ومحلات السوبر ماركت ومواقف السيارات والفنادق والمباني الحكومية، وهو واحد من أهم المشروعات القومية التي تتوسع الدولة المصرية في الاعتماد عليه وفازت مصر به بجائزة معهد الطاقة البريطاني لفئة الكربون المنخفض في عام 2020.

الخلايا الشمسية

وعن كيفية الانضمام للمشروع قالت إن تركيب الخلايا الشمسية المنتجة إلى طاقة الكهرباء أصبح سهلًا جدًا ومتوفرا، وقمنا بتوفير الشركات التي تقوم بتركيبها بمعايير محددة ومعينة.

وأوضحت فروح، أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة اعتمدت 270 شركة لتركيب الخلايا الشمسية، مؤكدة أن هذه الشركات تضمن للعميل خدمة ما بعد البيع وضمان المحطة يصل على الأقل إلى 5 سنوات.

مشروعات الطاقة

ومن المشاريع المهمة الأخرى المعتمدة على الطاقة الشمسية مشروع الري بالطاقة الشمسية والذي يساهم بشكل كبير في تقليل فاقد المياه الناتج عن طريق التبخر في القنوات، توفر مصدر طاقة أكثر استدامة للري وتقليل التأثير السلبي على البيئة وتلوث التربة من انسكابات الديزل وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

المشروع نتاج مباشر لشراكة بين برنامج الأغذية العالمي مع وزارة الزراعة ويحقق أرباحا مضاعفة للمزارعين، حيث توفر أنظمة الري التي تعمل بالطاقة الشمسية بديلاً نظيفًا للوقود الأحفوري وتمكن من تطوير الزراعة منخفضة الكربون، وخفض تكاليف الري لما له من تأثير مباشر على الإنتاجية الزراعية وزيادة الإيرادات.

ويوفر المشروع مساحات لوضع وحدات الطاقة الشمسية على جوانب الترع والقنوات المائية لاستخدامها في إدارة ماكينات الري، ما يحقق عوائد للمزارعين وتحافظ على البيئة.