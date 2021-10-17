تعميم «الطاقة الشمسية» في المباني الإدارية بالمدن الجديدة

عقد المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ورئيس وحدة المدن المستدامة والطاقة المتجددة، والدكتورة دنيا ربيع، المدير التنفيذى للوحدة، اجتماعاً بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الوحدة، لمتابعة خطط العمل المقبلة للوحدة بعد صدور قرار إعادة تشكيل الوحدة، تحت إشراف المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن. وخلال الاجتماع، تم استعراض الإنجازات التى تم تحقيقها بعدد من المدن الجديدة فى مجال الاستدامة، التى شملت مدن: السادس من أكتوبر - 15 مايو - مدينة حدائق العاصمة - العاصمة الإدارية الجديدة. وتم خلال الاجتماع طرح مبادرة «مدينتى أجمل»، التى تهتم بتطوير مداخل المدن ورفع كفاءتها والميادين الرئيسية. وانتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات؛ أهمها تعميم استخدام الطاقة المتجددة الشمسية فى المبانى الإدارية التابعة لأجهزة المدن الجديدة، ومتابعة عمل محطات المياه الرمادية فى المدينة إن وجدت.