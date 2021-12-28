آخر مزاد علني في 2021.. بيع سيارات مرسيدس وبي إم دبليو اليوم

تنظم مصلحة الجمارك المصرية آخر مزاد علني في عام 2021 اليوم الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر، لبيع أكثر من 53 لوط سيارات ماركات وطرازات مختلفة إلى جانب دراجات بخارية ومواتير.

وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أن مزاد اليوم هو آخر مزاداتها خلال عام 2021 لبيع سياراتها المخزنة بساحة الجمارك بمطار القاهرة الدولي من المصادرات الدورية لسيارات تم مصادرتها لأسباب مختلفة منها عدم تقدم أصحاب تلك السيارات لتسلمها رسميا أو عدم سداد أصحاب السيارات للضرائب والرسوم الجمركية وباقي مستحقات الخزانة العامة للدول وأخيرا المصادرة نتيجة المخالفة لقوانين الجمارك أو قوانين الاستيراد من الخارج.

وتنظم «الجمارك» مزادا علنيا اليوم بقاعة النادي المصري القاهري بجوار حديقة الفسطاط بحي مصر القديمة في القاهرة لبيع سيارات ماركات بي إم دبليو وسيارات أودي ومرسيدس وتويوتا وسيارات كرايزلر وفولكس ودايو وشيفرولية وسوبارو وبيك اب وفورد وسيارات هامر، إلى جانب عدد من الدراجات البخارية والمواتير واردة الخارج.

تصل قيمة كراسة شروط المزاد إلى نحو 400 جنيه وتُباع بمبنى الهيئة العامة للخدمات الحكومية بحي الدقي في محافظة الجيزة وتصل رسوم تأمين دخول المزاد إلى نحو 10 آلاف جنيه لا يمكن استرداد قيمتها إلا بعد انتهاء جلسة المزاد العلني، وفي حالة فوز أحد الحاضرين للمزاد لا يسترد قيمة التأمين المؤقت ويسدد نحو 30% من قيمة المزاد الفائز به على أن يستكمل باقي قيمة المزاد في مدة لا تزيد عن 15 يوما من تاريخ الإرساء.

ووفقا للموقع الإلكتروني لـ«الجمارك» يجب على من يرغب في دخول المزاد إحضار بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية في تاريخ عقد المزاد بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بينما يتطلب دخول التجار والأشخاص الطبيعية إحضار البطاقة الضريبية بجانب بطاقة الرقم القومي.