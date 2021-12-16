تفاصيل جلسة مزاد بيع 53 لوط «سيارات الجمارك» في 28 ديسمبر 

تعقد مصلحة الجمارك المصرية يوم الثلاثاء الموافق 2021/12/28 بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط، جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 53 لوط لسيارات ومواتير واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.

400 جنيه ثمن كراسة الشروط

وأكدت المصلحة أن ثمن كراسة الشروط الخاصة بالمزاد قيمتها 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي، متفرع من الآخر «التحرير»، المواجه لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.

وأشارت مصلحة الجمارك المصرية، إلى إمكانية معاينة السيارات بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، بالقرب من موقف الأتوبيسات بالمطار، من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد.

ولفتت إلى أنه يجرى تقديم «بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، والبطاقة الضريبية»، شرط دخول المزاد للخاضعين لها «التجار»، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

البيع وفقا لأحكام القانون

وأكدت مصلحة الجمارك، أنه يجرى البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد، شرط لدخول المزاد، ويباع كل لوط على حده وبدون عموله.

وعلى من يرغب في الاشتراك بالمزاد شراء كراسة الشروط، وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة، كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو في أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.

وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يسترد التأمين، كما يخصم من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك، وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد باللوط الثاني، ويوضع وصل تأمين لكل لوط على حده.

ويجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30% مـن ثمن الصفقة، بمجرد رسو المزاد، وفي حالة عـدم السداد في اليوم ذاته، يكون التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية، ويسدد مقدم الثمن نقدا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، وباقي المبلغ خلال 15 يوما، من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.