ما بين «ابني وأستاذي».. وصلة محبة ومدح بين نصر محروس وبهاء سلطان

حل المنتج الموسيقي نصر محروس ضيفًا على الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «DMC» في جلسة صلح بينه وبين المطرب بهاء سلطان، حيث شهدت الحلقة وصلة مدح متبادلة بين محروس وسلطان قائلًا: «بهاء ده أطيب حاجة في الدنيا وأكتر ابن» بينما رد بهاء سلطان: «انت مش محتاج مني أي حاجة غير إنك بتحكم العشرة».

وقال نصر محروس موجهًا كلامه لبهاء سلطان: «أنا عيوني ليك يا بهاء وإنت كمشروع خرجت من تحت الإيد دي والإيد دي هتفضل معاك»، وعلق بهاء سلطان قائلا: «كنت معاه وقالي هفضل في ضهرك وأخوك وهخليك في مكان مهم وسط المصريين».

الناس بتشتم من غير ما تعرف حاجة

وقال محروس: «إنت حبيبي ومقدرش أزعل الناس وفيه ناس بتشتم من غير ما تعرف حاجة.. أنا بعمل كل حاجة لأخويا ولو بسامح لفلوس بنا لأخويا وبيت أخويا ولو فيه ألبوم أو مفيش أنا عايز العشرة ومينفعش أكون اللي بنيت وههد اللي بنيته».

ورد عليه بهاء سلطان قائلا: «الشغل بيحصل فيه مشاكل في كل حتة مش معاك بس وحد بعت لي رسالة وليك معزة في قلبي يا أستاذي والحمد لله إن ربنا وصل لك الإحساس ده» ليقول له نصر محروس «18 أو 19 سنة مش قليلة» واستطرد بهاء سلطان «دول 23 سنة».

بشوف بهاء أطعم الأصوات والأخلاق

وقال نصر محروس «اللي أقصده مفيش في عمره الرقم ده كتير عشان نخسره عشان أخويا وصاحبي المشوار اللي مشينا فيه كتير ويا رب تكون رسالة للناس ..لأن أنا جوايا إيه لبهاء أنا عايزه حلو ودايما منور وعايزه في السما وهتكلمني في صوته أومال أنا عملت الشغل معاه ليه لأني بشوفه أطعم الأصوات والأخلاق»، بينما رد بهاء سلطان أن أغلب أغانيه التي أعجبت الناس كانت من اختيار نصر محروس، موجهًا كلامه لنصر محروس «أنا قرفتك كمغني الفترة الجاية هقرفك كصاحب».

وأعلن نصر محروس تنازله عن كل النزاعات بينه وبين بهاء سلطان «بهاء سلطان فري من نصر محروس وأنا مش زعلان وأنا هفضل خدام له فنيا وإنسانيا طول عمري اللي عدى كتير من ذكريات وأنا عمري ما أكون عثرة في حياة بهاء أو شيرين أو تامر لأن دول فرحتي».

بهاء خجول وقليل الكلام

وتذكر نصر محروس انطلاقة بهاء سلطان وتعاونه مع الموسيقار حسن أبوالسعود والشاعر مجدي النجار «دي كانت انطلاقة في حياتك.. الناس استغربت أيامها حسن أبوالسعود ومجدي النجار طب مين ده جديد»، مضيفًا: «بهاء سلطان من الشخصيات محتاج اللي يفهمه ويبقى طيب معاه لأنه خجول جدا وقليل في الكلام بس شخصيته حلوة قوي».

ووقَّع نصر محروس ورقة إبراء ذمة منه لبهاء سلطان عن إبرائه من أي مستحقات «من اللايف أو تنفيذ العقود المحررة معه ويصبح حقه التعاقد مع أي شركة أخرى دون اعتراض»، وتصافحا ووقَّع على إقرار بإبراء الذمة لتعانقهما إسعاد يونس قائلة «أيوة كده ريحتوا قلبي»، وعرض بعدها نصر محروس فيديو لأغنية يعتذر فيها بهاء سلطان له.