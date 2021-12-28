الخميس.. ندوة «العلاج بالفن» على هامش معرض عمرو أمين بجاليري هالة

يشهد جاليري هالة في السابعة من مساء الخميس المقبل، ندوة بعنوان «العلاج بالفن»، على هامش معرض الفنان عمرو أمين، المقام حاليا بالجاليري بمدينة نصر.

تناقش الندوة أهمية الفن على المستويات النفسية والاجتماعية والوطنية والاقتصادية، ويتحدث فيها الدكتور سمير رائف رائد العلاج بالفن، بحضور مختصين ومعالجين بالفن وخبراء علم النفس الإكلينيكي.

تطبيق حي على لوحات عمرو أمين وتأثيرها النفسي

وتشهد الندوة تطبيقا حيا على بعض لوحات الفنان عمرو أمين والانطباعات النفسية عنها ومدى تأثيرها في إحداث الاتزان النفسي والانفعالي لمتلقي رسالة الفن التشكيلي.

وتم افتتاح معرض الفنان عمرو أمين بجاليري هالة الثلاثاء 21 ديسمبر الجاري ويستمر حتى 4 يناير المقبل، وهو الأول من نوعه على مستوى التكنيك حسب تأكيد الفنانة هالة عبد القادر، مؤكدة أنه يجسد علاقة الحب بين الرجل والمرأة في بيئات مختلفة بطريقة بسيطة.

الفنان عمرو أمين خريج كلية التربية الفنية بالزمالك عام 1995 وهو رسام لكتب الأطفال ومصمم جرافيك شهير، عمل بدولة الكويت بتدريس الفن التشكيلي للمعاقين ذهنيا والمكفوفين، وشارك في العديد من المعارض الفنية في مصر والكويت.