طقوس الشتاء واحتفالات رأس السنة لـ 7 من نجوم الفن المصري والهندي

أيام قليلة ونستقبل عام جديد 2022، لذا قررنا أن نعرف من بعض النجوم والمشاهير من الوسط الفني من مصر والهند، أهم طقوسهم باحتفالات رأس السنة الجديدة، وتزامنا مع بدء الطقس البارد، قمنا بسؤالهم عن أهم طقوسهم بفصل الشتاء.

فيديوهات جاموال

أوضح الفنان الهندي فيديوت جاموال، أنه من كشمير وهي منطقة تمتاز بالثلوجة والسقيع، لذا هو دائما معتاد على الطقس البارد، ويكتفي بتناول المشروبات الساخنة لكنه دائما يحب المرح بفصل الشتاء، وذلك خلال حاوره مع موقع وجريدة «الوطن» في كواليس فيلمه الجديد «خدا حافظ 2».

وأضاف جاموال أنه سوف يقوم بقضاء ليلة رأس السنة بلندن، لأنه يهوى الجو البارد ويحب هطول الأمطار والثلوج، خاصة أنه يستعد لزواجه الفترة المقبلة الذي غالبا سوف يقام بلندن.

زين إمام

بينما أوضح الفنان الهندي زين إمام، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أنه يحب تناول مأكولات والدته بفصل الشتاء، خاصة الحلويات الهندية المصنوعة بالمنزل من يد والدته، ونظرا لأنه يعيش بمومباي وأسرته بدلهي، يخصص وقتا كل عام للذهاب إلى منزل العائلة للاستمتاع بأهم طقوس الشتاء.

وتابع زين إمام، أنه يحب فصل الشتاء، والهدوء وتناول المشروبات الساخنة، وأن دلهي من المدن التي تمتلك طقسا باردا خلاف مدينة مومباي، لذا هو يحب قضاء الشتاء بدلهي.

وأضاف زين إمام، أنه سوف يقوم بقضاء ليلة رأس السنة مع أصدقائه، خاصة أنه مشغول بتصوير مسلسله الجديد الجزء الثالث من «حب خادع».

الفنانة إلهام شاهين

وقالت الفنانة إلهام شاهين، إنها تقوم بالاستمتاع بفصل الشتاء بالجلوس تحت البطانية وتوفير وقتها قدر المستطاع للجلوس بالسرير والتدفئة، وفقا لما صرحت به سابقا لـ «الوطن».

وأكدت أنها معتادة على قضاء الاحتفال برأس السنة بجو عائلي مع أشقائها وأولادهم، والمشاركة في تناول وجبة بالعشاء معا، وتهنئة بعضهم البعض عند منتصف ليلة رأس السنة، ثم الذهاب لقضاء أوقاتهم الخاصة بعد ذلك.

الفنانة سمية الخشاب

كما صرحت لـ «الوطن»، الفنانة سمية الخشاب، أن من أهم طقوسها بفصل الشتاء هو إدمانها للمشروبات الساخنة خاصة الزنجبيل والسحلب، والجلوس بجانب الدفاية.

وأوضحت الفنانة أنها سكندرية، لذا لا تستسلم للبرد، وتقوم بالخروج في عز البرد والاستمتاع بجو الشتاء، وتمارس حياتها بشكل طبيعي مهما كانت درجات الحرارة منخفضة، حيث أنها شخص غير كسول.

وأخبرتنا سمية الخشاب، أنها سوف تحتفل برأس السنة مع عائلتها وأصدقائها، ويعد احتفالا عائليا مع المقربين فقط.

الفنانة علا رامي

وأوضحت الفنانة علا رامي، أن من أهم طقوس الشتاء، هو تناول حساء العدس المصري، ومحشي ورق العنب والكرنب الساخن، بجانب الأكلة المفضلة لها «القلقاس»، وتناول مشروب حمص الشام، وفقا لما صرحت به لـ «الوطن».

كما قالت إنها سوف تحتفل برأس السنة في المنزل مع أفراد العائلة بسبب كورونا، ولكن ربما تقوم بالتنزه مع أصدقائها قليلا في ذلك اليوم.

الفنانة أنوشكا

أكدت الفنانة أنوشكا، أن من أهم طقوسها بفصل الشتاء هو مشاهدة التلفزيون تحت البطانية، في حالة أوقات الفراغ، وفقا لما صرحت به لـ «الوطن».

وتابعت أنوشكا أنها الآن تقوم بتصوير مسلسل «الحلم»، مع حسني صالح، ومجموعة من نجوم الفن، وأبرزهم محمد رياض ومي كساب ورانيا يوسف وصابرين وكمال أبو رية، وعبرت عن سعادتها بالعمل معهم.

وأضافت أنها لم يكن لديها وقت فراغ كاف للقيام بطقوسها المعتادة بالشتاء، خاصة أنهم يقومون بالتصوير حتى أيام الجمع.

وتابعت أنها دائما تقوم بفعل أمرين في كل ليلة رأس سنة، أول أمر هو تنظيف المنزل كاملا مثل كل سيدة مصرية، قائلة: «بنزل كل الستائر وأقوم بتنظيفها جيدا، كل قطعة بالمنزل»، وتابعت أنها تتفاءل بدخول العام الجديد بتنظيف كل شئ.

والأمر الآخر، حينما تكون الساعة 12 بليلة رأس السنة وهي بالمنزل، تقوم بفتح كل شبابيك المنزل وكل الحنفيات وهي عادة موروثة من جدتها، اعتقادا أنها تبدأ العام الجديد بكل شئ جديد، وكأنها تطرد كل ما هو قديم بالمنزل، وتوديع العام الماضي بحلوه ومره، اعتبارا أن المياه هي رمز النظافة، وتطرد الطاقات السلبية من خلال الحنفيات والشبابيك.

وأضافت انها تبدء العام الجديد بالصلاة، وتحمد الله أنها مازالت بصحة جيدة، ولوجود الأحباء حولها، وتطلب الصحة والستر والعافية من الله.

الفنان أحمد الفيشاوي

وأوضح الفنان أحمد الفيشاوي، أنه لا يحب الإجازات، وهو مشغول بقضاء الشتاء وأيضا الاحتفال برأس السنة في تحضير الأفلام والأعمال الفنية القادمة، وفقا لما صرح به لـ «الوطن».