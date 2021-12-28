أسترازينكا: العلاج الجديد لمرضى كورونا لن يباع في الصيدليات

كشف الدكتور شريف وجيه رئيس القطاع الطبي بإسترازينكا، تفاصيل جديدة عن إعلان هيئة الشراء الموحد توقيع اتفاق مع أسترازينكا لتوريد علاج كورونا لوزارة الصحة المصرية، معتبرًا أن ما قدمته الشركة هو اكتشاف جديد مبني على تكنولوجيا الهندسة الجينية وهو دواء جديد يكون أجسام مناعية يقاوم كورونا.

مميزات العقار الجديد

أوضح في مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON» أن العقار الجديد سوف يساعد من يتناولون أدوية مثبطة للمناعة على تكوين أجسام مناعية لمقاومة كورونا.

وأضاف: «عقارنا الجديد سيكون بديل للقاح للفئات التي تحصل على أدوية مثبطة للمناعة مثل من يحصلون على علاج كيماوي أو من يزرعون أعضاء»، مشددًا على أن اللقاح يبقى هو خط الدفاع الأول لمقاومة كورونا والعقار الجديد يستهدف 2% فقط من الناس.

حصل على التصريح بالاستخدام الطارئ

وأشار إلى أن العقار الجديد حصل على التصريح بالاستخدام الطارئ، لافتًا إلى أن الشركة في مصر قدمت للحصول على رخصة الاستخدام الطارئ مؤكدًا أن توفيره هو مسؤولية الحكومة وأنه لن يكون متواجدا في الصيدليات.

وفي سياق متصل، كشف رئيس القطاع الطبي بأسترازينكا عن نتائج جديد بخصوص الجرعة التنشيطية الثالثة، مؤكدًا أن الجرعة الثالثة أنتجت أجساما مضادة 6 أضعاف ونجحت في مقاومة أوميكرون.