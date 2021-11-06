يبحث كثير من المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا خلال الفترة الحالية من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا أو تقليل الأعراض الناتجة عند الإصابة، وهناك العديد من اللقاحات التي توفرها وزارة الصحة للمواطنين في مراكز التطعيم المختلفة بمحافظات الجمهورية ومن ضمن هذه اللقاحات لقاح «أسترازينكا» بالإضافة إلى معرفة أعراض مصل أسترازينكا.

أعراض مصل أسترازينكا الجرعة الأولى

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها أن أعراض مصل أسترازينكا الجرعة الأولى غير مقلقة وهي أعراض قصيرة المدى التي يمكن أن تزول خلال أيام، وليس لها تأثير على المدى البعيد، موضحة أن هناك العديد من الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح ولم تظهر عليهم أي أعراض جانبية نظرا لقوة الجهاز المناعي لديهم، وهناك بعض الأشخاص الذين يمكن أن تظهر عليهم بعض الأعراض التي تم ملاحظتها في التجارب السريرية وكذلك عقب توافر اللقاح وتطعيم البشر به.

أعراض الجرعة الأولى من لقاح أسترازينكا

وكشف الصحة العالمية عن أعراض الجرعة الأولى من لقاح أسترازينكا والتي تمثلت في «ارتفاع درجة الحراة، إحمرار موضع التطعيم، إحمرار موضع التطعيم، حكة مكان التطعيم، تكسير في العضلات، ألم في المفاصل، تنميل بالجسم، الشعور بالتعب وعدم القدرة على ممارسة الأنشطة، الإرهاق، الرغبة في النوم»، مؤكدة على أن هذه الأعراض مؤقتة وتزول من خلال أيام ولا تدع للقلق أو الامتناع عن أخذ اللقاح.

فعالية الجرعة الأولى من لقاح أسترازينكا تصل إلى 76%

وعن فاعلية لقاح أسترازينكا، أشارت منظمة الصحة العالمية في بيان لها إلى أن فاعلية الجرعة الأولى تصل إلى 76% للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، موضحة أن اللقاح لا يقي من الإصابة بنسبة كبيرة ولكن يقلل من المضاعفات الناتجة عند الإصابة بفيروس كورونا.