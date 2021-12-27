«الصحة» تستقبل شحنة جديدة من لقاح أسترازينكا 29 ديسمبر

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إنّ وزارة الصحة تستقبل شحنة جديدة من لقاح «أسترازينكا» منقسمة على مجموعتين، الأولى تصل اليوم إلى مطار القاهرة، والجزء الثاني من الشحنة يصل 29 ديسمبر الحالي.

استقبال شحنة جديدة من لقاح كورونا

وأضاف «عبد الغفار»، أنّ عدد جرعات الشحنة الجديدة من لقاح أسترازينكا تصل إلى 700 ألف و260 جرعة، يتم توزيعها على المراكز المختلفة لتطعيم الفئات العمرية التي تحصل على اللقاح للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا أو تقليل المضاعفات الناتجة عند الإصابة بالوباء.

جميع اللقاحات فعالة وتقي من مضاعفات كورونا

وتابع المتحدث الرسمي لـ«الوطن»، أنّ جميع اللقاحات التي تستلمها وزارة الصحة تكون متوافقة للشروط والمطابقات العالمية، ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وجميعها فعال بنسب متفاوتة، لكن تؤدي الغرض في الوقاية من المضاعفات الناتجة عند الإصابة بفيروس كورونا والتقليل من مخاطرها.

أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية خلال الكريسماس

وأوضح عبدالغفار، أهمية الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب أعياد الميلاد، والتي تتمثل في «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين، التباعد الجسدي، التواجد في أماكن ذات تهوية جديدة، والحصول على اللقاح والجرعة التنشيطية».

الحصول على اللقاح للوقاية من العدوى

وناشد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، المواطنين، بأهمية الحصول على لقاح كورونا للوقاية من الفيروس، من خلال التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان، أو من خلال التوجه إلى مراكز التطعيم، وتسجيل البيانات الخاصة بالمواطن وتطعيمه بلقاح كورونا في الحال.

استقبال شحنة من لقاح موديرنا وفايزر أمس

وذكر أنّ وزارة الصحة والسكان، استقبلت أمس في مطار القاهرة الدولي، شحنة من لقاح كورونا بلغت مليونا و963 ألف جرعة من لقاحي «فايزر وموديرنا»، ضمن خطة الوزارة لتوفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات لتطعيم المواطنين.