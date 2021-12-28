طقس الغربية: موجة صقيع تضرب المحافظة والشبورة تربك الحركة المرورية

شهدت محافظة الغربية خلال الـ24 الساعة الأخيرة موجة من الطقس السيئ بسبب انخفاض ملحوظ بدرجة الحرارة وانتشار الرياح المحملة بالأتربة وشيوع الغيوم، وهو ما دفع المواطنين إلى إرتداء الملابس الثقيلة خشية التعرض للنزلات البرد وأمراض الصدر المزمنة.

شلل نسبي في حركة المرور

وتسبب الطقس السيىء في إصابة حركة النقل والمواصلات بين الطرق الفرعية والرئيسية الواصلة بينهما بالشلل النسبي، لاسيما بين مراكز"طنطا _ المحلة" و"زفتي _ السنطة" و" كفرالزيات_ بسيون" و" قطور_ طنطا" و"المحلة _ قطور" وغيرها.

وإلى ذلك، شهدت مراكز محافظة الغربية عواصف ورياح شديدة تتسم بالصقيع ومحملة بالأتربة بكافة الطرق المطلة على حدود الأراضي الزراعية ومياه الترع بشكل ملحوظ، مما دفع مسئولي مجالس المدن والأحياء إلى رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى لتأمين أرواح المواطنين.

غرف عمليات وطوارىء

في المقابل وجه محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الإقليم بضرورة المتابعة والتنسيق الكامل مع رؤساء مجالس المدن والأحياء؛ لتفعيل غرف العمليات والطوارىء بدواوين المجالس المحلية والقروية والمديرية لتلقي شكاوى للمواطنين وحلها سريعا تزامنا مع موجة الطقس السيىء.

كما شدد محافظ الغربية في تعليماته على مساعديه بأهمية التعاون الكامل مع رؤساء شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والتليفونات؛ لحل المشاكل المحتملة طوال فترة موجة الطقس السيىء واحتمالية سقوط الأمطار.

وفاة شخصين بسبب الطقس السيئ

جدير بالذكر أن قرى ومراكز محافظة الغربية قد شهدت تزامنا مع حلول فصل الشتاء وفاة شخصين وإصابة آخرين في حوادث سير بالطرق؛ جراء موجه الطقس السيىء والصقيع وهبوب الرياح والعواصف الترابية.