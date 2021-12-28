اليوم.. وصول جثامين 4 من الأسرة المصرية ضحية انقلاب سيارة في السعودية

يستقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، في الساعة الخامسة والنصف مساء، جثامين الأسرة المصرية المنكوبة التي لقي 4 من أفرادها مصرعهم في المملكة العربية السعودية «الأب والأم و2 من الأبناء»، في حادث سيارة بالرياض، ونجا من الحادث 3 أبناء بينهم «رضيع»، حسب تقرير تلقاه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، من الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالعاصمة الرياض.

زيارة للأسرة المنكوبة في السعودية

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنّ الوزير كلّف على الفور بمجرد علمه بالحادث، مكتب التمثيل العمالي بتقديم خالص العزاء والمواساة لأسرة المتوفين وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، وبالفعل أجرى المكتب زيارة لهم بالمستشفى، فضلا عن مراجعة الطبيب الاستشاري المشرف على حالة الطفل بالرياض للوقوف على حالته الصحية وتعذر اللقاء بالمصاب نظرا لوجوده بالعناية المركزة تحت تأثير التخدير.

وكلّف الوزير بحسب بيان، مكتب التمثيل العمالي بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض، لسرعة إنهاء إجراءات شحن الجثامين ومتابعة حالة الأطفال المصابين، واتخاذ ما يلزم للحفاظ على مستحقات المواطن المصري المتوفى، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولًا بأول.

الجالية المصرية تصلي الجنازة على الأسرة المنكوبة

وأشار التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي بالرياض، إلى أنّ أبناء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية أدوا صلاة الجنازة على المتوفين من عائلة المهندس عبدالسلام مبروك أبو زيد السقا من العاملين بشركة المطاعم الأهلية، والتي توفي 4 أفراد منها وهم في طريقهم لأداء مناسك العمرة.

وأوضح الملحق العمالي أنّ تقرير إدارة المرور أشار إلى أنّ الحادث وقع نتيجة انحراف مفاجئ للسيارة أدى إلى انقلاب السيارة عدة مرات، ما تسبب في مصرع الأب والأم واثنين من الأبناء إبراهيم عبدالسلام ١٦سنة، ويحي عبدالسلام ٥ سنوات، فيما كتب الله نجاة الطفل الرضيع إياد عبدالسلام والذى استلمه خاله أحمد ناصر من إدارة المستشفى ويسافر إلى مصر برفقة جثامين العائلة المنكوبة.

وأشار أحمد رجائي، الملحق العمالي، إلى أنّ الابن أحمد عبدالسلام (14 عاما)، يرقد حاليا في العناية المركزة بمستشفى سعود الألماني، بعد نقله من مستشفى الملك سلمان بالرياض، وما زالت الابنة رغد عبدالسلام (9 أعوام)، ترقد في مستشفى القويعية العام تحت الملاحظة حتى تتماثل للشفاء.

وانتهت إجراءات الخروج النهائي لجثامين المتوفين وإجراءات الشحن لعودتهم إلى أرض الوطن، لدفنهم جميعا بمسقط رأس العائلة بمحافظة المنوفية مركز منوف.