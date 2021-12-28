«الصحة» تحذر المتخلفين عن تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة أرسلت 600 ألف رسالة للمواطنين المتخلفين عن تلقي الجرعة الثانية من اللقاح، وناشد المواطنين سرعة الإستجابة لرسائل الوزارة المتعلقة بالجرعة الثانية من لقاح كورونا والمدون بها موعد ومكان الجرعة الثانية.

الجرعة الثانية من لقاح كورونا

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، في تصريح لـ«الوطن»، أنّ هناك إجراءات صارمة للمواطنين المتخلفين عن الجرعة الثانية من لقاح كورونا ستصل الى منع دخولهم المنشآت والمصالح الحكومية إلّا بإظهار شهادة التطعيم بالجرعتين، لافتا إلى أنّ الجرعة الثانية هي استكمال للجرعة الأولى والاكتفاء بالجرعة الأولى بمثابة حماية غير مكتملة لمواجهة فيروس كورونا.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الوزارة تعمل على تسهيل مهمة الحصول على لقاح كورونا، من خلال أكشاك داخل محطات المترو والمولات التجارية وكذلك استخدام الموقع الإلكتروني لاختيار المكان المناسب للتطعيم، موضحا أنّ الدولة تعمل على توفير كافة اللقاحات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية للمسافرين والمواطنين.

ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا

وكشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل كافة مستشفيات العزل على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة بعد تسجيل الوزارة أمس خروج 546 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وتلقيهم الرعاية الكاملة وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 317745 حتى اليوم.

وجدّدت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن الحصول على التطعيم من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة، للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.