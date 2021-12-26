الصحة: لقاحات كورونا مجانية ولا صحة لدفع أى مبالغ مقابل الحصول عليها

استقبلت وزارة الصحة والسكان على الخط الساخن للوزارة (105)، مجموعة من التساؤلات فيما يتعلق بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا وثمنها، وأكدت وزارة الصحة والسكان أن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا هى مجانية وفعالة، وهى محددة لكل المواطنين الذين مضى على تطعيمهم 6 أشهر، وقالت وزارة الصحة والسكان إنه لا صحة بأن لقاحات كورونا يدفع لها أى مبالغ مالية.

الصحة: لقاحات كورونا مجانية

ودعت وزارة الصحة والسكان، مجددا، المواطنين بضرورة سرعة التسجيل على موقع تسجيل لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، وهى الخطة التى وضعتها الدولة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، أو أى موجة مرتقبة أخرى.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالاستمرار فى اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد البدنى والمداومة على غسل اليدين والبعد عن المناطق المزدحمة والتكدس للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا، مؤكدة أن الإجراءات الاحترازية هى السلاح الفعال للوقاية من فيروس كورونا.

الصحة تؤكد رفع أعلى درجات الاستعداد بجميع المستشفيات

وأوضحت وزارة الصحة، أن مصر وفرت جميع اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية وتطعيم المواطنين والوصول لمناعة القطيع والسيطرة على الوباء لعدم تفشى كورونا في المجمتع، وتسعى الوزارة لتطعيم أكبر قدر ممكن من المواطنين، مطمئنة المواطنين بفعالية لقاحات كورونا، وأن الأعراض الجانبية تشبه تطعيمات الأطفال وتزول فى غضون يومين لا أكثر.

وأكدت وزارة الصحة والسكان من رفع أعلى درجات الإستعداد القصوي داخل مستشفيات العزلالصحي على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.