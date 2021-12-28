تعيين 2900 شاب منهم 52 «قادرون باختلاف» في المنوفية

عيّنت مديري القوى العاملة في المنوفية، 2900 شاب بينهم 52 «قادرون باختلاف»، داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 6025 شابا باحثا عن العمل، حسب ما أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

استخراج 2697 شهادة قياس مستوى مهارة

وأشار الوزير إلى أنّ المديرية استخرجت 2697 شهادة قياس مستوى المهارة، و2698 ترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة، فضلا عن صرف رعاية صحية لعامل بمبلغ 2000 جنيه من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية.

تفتيش 1115 منشأة لتنفيذ قانون العمل

وأوضح علي حامد الزقم، مدير المديرية، في تقريره للوزير، عما تم إنجازه خلال نوفمبر الماضي، أنّ المديرية انتهت في مجال التفتيش العمالي، من التفتيش على 1115 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 178 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون، وإعطاء مهلة قانونية لـ153 منشأة لإزالة المخالفات.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، جرى التفتيش على 381 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر التفتيش عن تحرير 226 محضرا للمنشآت المخالفة.