وجبة «محشي» فاسدة تنهي حياة أم وأبنائها الثلاثة في بني سويف

لقيت سيدة وأطفالها الثلاثة مصرعهم، صباح اليوم، إثر إصابتهم بتسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة «محشي» في منزلهم بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف.

التحريات تكشف تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغ بوفاة 4 من أسرة واحدة «سيدة و3 أطفال»، إثر إصابتهم بتسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة «محشي» بمنزلهم في مركز الواسطى.

وبإجراء رجال الأمن التحريات، تبين وفاة سيدة عبدالمحسن سيد 54 سنة، وطه أحمد طه 15 سنة، وآية أحمد طه 9 سنوات، وعبدالرحمن أحمد طه 5 سنوات، يقيمون خلف محطة وقود مدينة الواسطى، شمال محافظة بني سويف.

ونُقلت الجثامين إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، وتحرير المحضر اللازم، وأُخطرت جهات التحقيق لتولي التحقيقات في الواقعة.