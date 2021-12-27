رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماع لجنة الإشراف على المجلات العلمية

ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماعي اللجنة العليا للإشراف على المجلات العلمية الصادرة عن الجامعة، ولجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بحضور الدكتورة فاطمة حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبدالرحمن، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة مها أحمد، المنسق العام للجنة العليا للإشراف على المجلات العلمية وأعضاء اللجنتين.

المجلة الدولية للعلوم الأساسية على Web of Science

واستهل رئيس الجامعة الاجتماع، بالتهنئة بإتاحة مجلات الجامعة التي تصدر باللغة العربية على قواعد بيانات دار المنظومة، وإتاحة المجلة الدولية للعلوم الأساسية على Web of Science.

وشهد الاجتماع، مناقشة تجديد تشكيل مجلة السياسة والاقتصاد التي تصدرها كلية السياسة والاقتصاد، ومجلة البحوث القانونية التي تصدرها كلية الحقوق، ومجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، ومجلة المعلوماتية والاتصال وتكنولوجيا المعلومات على أن يتم وضع آلية للتجديد طبقا للوائح المنظمة.

الموافقة على إصدار قسم نظم المعلومات لمجلة علمية بعنوان IJICIs

وأشار الدكتور منصور حسن، إلى أنّ الاجتماع شهد الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة وهيئة التحرير، ومقترح الهيئة الاستشارية بالمجلة المصرية لبحوث الاتصال الجماهيري، والموافقة على إصدار قسم نظم المعلومات لمجلة علمية بعنوان IJICIs، وعقد ورشة عمل بعنوان كيفية إتاحة المجلات العلمية بالجامعة ضمن دليل المجلات المفتوحة ويقدمها سفير DOIAJ في مصر والشرق الأوسط.

فيما ناقش اجتماع لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، آليات ومعايير نقل وندب أعضاء هيئة التدريس من داخل وخارج الجامعة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.