أمل مبدي: أبناء «قادرون باختلاف» بقرى حياة كريمة يشاركون في احتفالية العام المقبل

زفت المهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية، بشرى سارة لأهالي قرى حياة كريمة ممن لديهم أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة «قادرون باختلاف»، ويمتلكون الموهبة للمشاركة في احتفالية قادرون باختلاف العام المقبل، وهي الاحتفالية التي يشهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قرى حياة كريمة

وقالت رئيس الاتحاد الرياضي للإعاقات، إنَّها تسعى للوصول إلى القرى التي تشملها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لأنَّه من المؤكد أن من بين أبناء هذه القرى من هم قادرون باختلاف ويملكون الموهبة التي تستحق الظهور والاهتمام بها، مضيفة أنّ الأبناء من تلك القرى سيشاركون في احتفالية العام المقبل.

وأضافت أمل مبدي، لـ«الوطن»، أنّها تسعى لتوسيع نشاط قادرون باختلاف حتى لا يقتصر على حدث واحد فقط في العام، بل نحتاج إلى أن تكون قادرون باختلاف لها أكثر من حدث في العام الواحد، لأن هذه الفئة هي كنز حقيقي كما تحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

احتفالية قادرون باختلاف

وأبدت سعادتها لما حققه «قادرون باختلاف» من نجاح تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك المظهر اللائق لقادرون باختلاف، أمام مصر والعالم كله بقوة وليس من خلال «صعبنيات»، فهؤلاء الأولاد يستحقوا أن تتغير نظرة المجتمع تجاههم، لافتة إلى أنَّ فكرة قادرون باختلاف بدأت في عام 2015 ولكن لم تكن وقتها تحت هذا المسمى، إذ مرت بالعديد من المراحل حتى تصل إلى هذا المسمى الذي وصل إلى حد المطالبات البرلمانية الأخيرة بتعديل اسم صندوق ذوي الإعاقة إلى قادرون باختلاف وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.