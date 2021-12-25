افتتاح معرض قادرون باختلاف لإبداعات ذوي الهمم

في إطار سلسلة الأنشطة والمعارض التي يطلقها متحف جاير آندرسون لذوي الهمم تحت عنوان "تتلف في حرير"، افتتح المتحف معرض "قادرون باختلاف" لعرض عددا من لوحات الفن التشكيلي للأطفال والكبار من ذوي الهمم، بمشاركة مجموعة من الفنانين والمؤسسات الاجتماعية منها قدامى المحاربين ومصابي الحرب.

وأوضحت الاستاذة مرفت عزت مدير عام متحف جاير آندرسون، أن المعرض سيستمر لمدة أسبوع، وهو يضم ٥٠ لوحة من السيراميك والجواش ومجسمات خرز وحلي يدوي، قام تنفيذها مجموعة من الأطفال من ذوي الهمم.

وأشارت إلى أن المتحف نظم على هامش المعرض ورش عمل فنية للمشاركين لتعلم إعادة تدوير استخدام ورق الجرائد في صناعات باقات ورد ملون، ومراحل تصنيع لوحات قشر البيض، وتعليم رسم بالألوان لمناظر طبيعية.