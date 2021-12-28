تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على ميناء اللاذقية السوري.. خلف أضرارا جسيمة

كشفت وكالة الأنباء السورية عن استهداف ميناء اللاذقية السوري في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، من خلال صواريخ إسرائيلية أُطلقت من البحر المتوسط، لافتة إلى أن الاستهداف أدى إلى نشوب حريق في ساحة الحاويات بالميناء.

وأوضح مسؤول عسكري، لوكالة الأنباء السورية، أنّ العدو الإسرائيلي شنّ عدوانا جويا بصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية مستهدفا ساحة الحاويات في الميناء التجاري باللاذقية.

اشتعال الحرائق في الميناء والهجوم خلف أضرارًا جسيمة

وأضاف المسؤول العسكري، أنّ الحرائق اشتعلت في الميناء، وتسببت الهجمات في أضرار جسيمة، منوها إلى أنّ هجوم الاحتلال تسبب فى أضرار مادية ولازالت القوات تباشر عمليات السيطرة على الحرائق التي اندلعت في الميناء، فيما لفتت وكالة الأنباء السورية إلى عدم ورود أبناء بشأن وقوع إصابات جرّاء العدوان، منوهة إلى تفعيل الدفاعات الجوية السورية لصد الهجوم.

وقالت قناة الإخبارية السورية الرسمية، إنّ الهجوم أسفر عن أضرار في متاجر ومباني سكنية ومستشفى، ومواقع سياحية قريبة من الميناء، منوهة إلى أنّ هجوم اليوم كان أعنف من الهجوم الذي شهده الميناء في 7 ديسمبر الجاري، حيث سُمع دوي الانفجارات في مدينة طرطوس الساحلية التي تبعد أكثر من 80 كيلو مترا عن مكان الهجوم.

وأشارت القناة إلى أنّ سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، ولم يتضح بعد وجود ضحايا جرّاء الانفجار وفقا لما ذكرته وكالة «أسوشيتد برس».

هجوم الاحتلال على ميناء اللاذقية

وشنّ الاحتلال هجوم مماثل فى السابع من ديسمبر الجاري على ميناء اللاذقية، استهدفت خلاله طائرات حربية إسرائيلية ساحة الحاويات بالميناء، وكعادته، لم يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلى أي تعليق على الهجوم، وشن الاحتلال مئات الغارات الجوية على سوريا ونادرا ما يعترف بذلك.