الأرصاد تحذّر من صقيع وشبورة مائية: طقس الليل شديد البرودة (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي الطقس اليوم، الثلاثاء، توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أوضحت أنّ الطقس يكون معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس شديد البرودة على الأنحاء كافة ليلا

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون الطقس شديد البرودة على الأنحاء كافة ليلا، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، مع تكون شبورة مائية صباحا في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية والتي متوقع أن تكون كما يلي:

القاهرة العظمى 19 والصغرى 11.

الإسكندرية العظمى 18 الصغرى 10.

مرسى مطروح العظمى 19 والصغرى 10.

سيوة العظمى 19 والصغرى 5.

بورسعيد العظمى 18 والصغرى 16.

دمياط العظمى 18 والصغرى 14.

الإسماعيلية العظمى 19 والصغرى 8.

السويس العظمى 19 والصغرى 11.

العريش العظمى 19 والصغرى 11.

سانت كاترين العظمى 14 والصغرى 2.

طابا العظمى 18 والصغرى 10.

شرم الشيخ العظمى 22 والصغرى 14.

الغردقة العظمى 23 والصغرى 15.

الفيوم العظمى 19 والصغرى 10.

بني سويف العظمى 19 والصغرى 7.

المنيا العظمى 19 والصغرى 5.

أسيوط العظمى 19 والصغرى 4.

سوهاج العظمى 19 والصغرى 6.

قنا العظمى 20 والصغرى 7.

الأقصر العظمى 21 والصغرى 6.

أسوان العظمى 22 والصغرى 10.