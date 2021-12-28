الأرصاد: طقس غير مستقر بداية من الخميس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى والمحافظات، ستشهد أجواء شتوية على كافة مناطق الجمهورية، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستشهد معدلات طبيعية لهذا العام.

حالة الطقس في محافظات جنوب الصعيد

وأضاف «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «هذا الصباح»، والمذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، إن حالة الطقس خلال ساعات الصباح الباكر، معتدل على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، مائل للدفء على محافظات جنوب الصعيد، فيما سيكون الطقس شديد البرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل على كافة أنحاء ومحافظات الجمهورية.

درجات الحرارة أقل من 5 درجات على وسط سيناء

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستسجل أقل من 5 درجات مئوية على وسط سيناء، كما ستتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى، وبعض مناطق جنوب البلاد، كما وستكون مصاحب لها أمطار خفيفة ومتوسطة على جنوب البلاد وشمال الدلتا.

حالة من عدم الاستقرار بداية من الخميس

وأكدت أن محافظات جنوب الصعيد والقاهرة الكبرى ستشهد سقوط أمطار خفيفة، ولن تكون مؤثرة على النشاطات اليومية وحركة المواطنين العادية، مشيرة إلى أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وستبدأ من يوم الخميس القادم، وفيها ستنخفض درجات الحرارة بشكل كبير.