«مستقبل وطن» يدعم الأسر المصرية بمعرض للمستلزمات بأسعار مخفضة

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من المعارض في محافظات مصر؛ لبيع مستلزمات الأسر المصرية والمنازل، بأسعار مخفضة في متناول الجميع؛ لمشاركة الدولة في تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء؛ تنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.

معارض في المحافظات بأسعار مخفضة

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الجيزة، معرضًا للأسرة المصرية لبيع مستلزمات واحتياجات الأسر بأسعار مخفضة في عدد من الأماكن، منها منشأة القناطر وقرية المنصورية.

ويواصل حزب مستقبل وطن تنظيم مثل هذه المعارض في جميع محافظات مصر، بهدف دعم الأسرة والمساهمة في رفع العبء على الأسرة، في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها مستقبل وطن، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين.

مسابقة أوائل الطلبة في المحافظات

وفي سياق آخر، واصل حزب مستقبل وطن فتح مقراته للمواطنين من أجل تلقي لقاح كورونا وتسجيل الراغبين، من خلال التعاون مع نواب الحزب وبالتنسيق مع الإدارات الصحية، كما يستكمل مسابقة أوائل الطلبة الموجودة في المحافظات على مستوى 27 محافظة، حيث وصل الماراثون إلى التصفيات النهائية في عدد من المحافظات، وهي المسابقة التي ينظمها الحزب لنحو 700 ألف طالب في المراحل التعليمية المختلفة ابتدائي وإعدادي وثانوي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.