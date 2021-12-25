«مستقبل وطن» يوزع بطاطين على الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظات

نظم حزب مستقبل وطن، اليوم، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، وذلك في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء؛ سواء توزيع بطاطين على الأكثر احتياجاً تزامنا مع برد الشتاء، أو تنظيم ملتقى توظيفي لتوفير فرص عمل للشباب.

وأطلق الحزب، مبادرة «حياتك تهمنا» لتنفيذ مشروع تأمين وإصلاح أعمدة الإنارة بالمدن والأحياء، والمشاركة في التوعية بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال، وماراثون مسابقة أوائل الطلبة، وتكريم الفائزين بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، كما يواصل فتح مقراته بجميع القرى والمراكز لاستقبال المواطنين لتلقي جرعات لقاح فيروس كورونا، وتسجيل الراغبين.

حملة شتاء دافئ

وفي محافظة شمال سيناء، أطلقت أمانة الحزب، مبادرة حملة «شتاء دافئ»، لعدد من قرى مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، وبدأت في توزيع البطاطين على الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية والبسطاء لمكافحة برد الشتاء، لافتة إلى أن الحزب يعمل دائمًا لخدمة المواطن، وذلك من خلال العمل الخدمي والتطوعي للحزب في كل وقت وبمختلف المراكز، حتى يستطيع توفير حياة أفضل للمواطنين.

وفي محافظة الوادي الجديد، نظمت أمانة مركز الداخلة، قافلة لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بقرية «المعصرة»، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة والإدارة الصحية بمركز الداخلة، وذلك ضمن حملة ينفذها الحزب على مستوى المحافظة بمراكز الإدارية الخمسة وعلى مستوى الجمهورية.

وفي محافظة القاهرة، أطلقت أمانة العمل، مبادرة حياتك تهمنا، فضلا عن تنفيذ مشروع تأمين وإصلاح أعمدة الإنارة في المدن والأحياء، وذلك عن طريق تركيب أبواب لأعمدة الإنارة بشكل ديكوري مصنوعة من مادة البلاستيك؛ لتكون حماية وعزل للتيار الكهربائي، وتهدف الحملة لتحقيق الجانب التأمين للمارة من المواطنين وعدم وجود أي أسلاك أو كابلات خارجية، لضمان سلامة المشاة على أرصفة المناطق والمجاورات مع مراعاة المظهر الجمالي، والمبادرة تأتي في إطار الاستعداد لفصل الشتاء والتوقعات بسقوط أمطار.

وأقامت أمانة مركز حدائق القبة، احتفالية في ختام مسابقات أوائل الطلبة، لتكريم الطلبة المتفوقين والمتميزين، وتضمن الاحتفال توزيع شهادات التقدير، والجوائز العينية، والمكافآت المالية للطلاب، من المدارس الحاصلة على المركزين الأول والثاني، في جميع المراحل الدراسية «الابتدائي والإعدادي والثانوي».

وفي محافظة الفيوم، نظمت أمانة مركز طامية بالحزب، الملتقى التوظيفي الأول، الذي أقيم بنادي النصر الرياضي بحضور وفد من الشركة اليابانية لتصنيع ضفائر السيارات بمدينة السادس من أكتوبر، وقامت الشركة بعمل مقابلات للشباب الراغب في العمل وتم قبول أوراق العديد منهم لاستيفائهم الشروط التي تؤهلهم للعمل، وتوفير وسائل المواصلات للمقبولين ذهابا وإيابا وتأمين صحي، وتشمل كل الإجازات الحكومية، بالإضافة إلى مكافآت جودة إنتاج وإجازة مصيف وحوافز سنوية.

وواصلت أمانة مركز سنورس بالحزب، جهودها في حملة شتاء دافئ، من خلال قوافل توزيع الغطاء الشتوي على الأسر البسطاء والأكثر احتياجا لمكافحة برد الشتاء بجميع مراكز المحافظة.

وفي محافظة الجيزة، كثفت أمانة الحزب بالمحافظة، جهودها دعمًا لأهالي المحافظة، وذلك عبر استكمال حملات التطعيم ضد شلل الأطفال بالشيخ زايد وإمبابة والسادس من أكتوبر، فضلاً عن مواصلة الحملات الخاصة بالتطعيم باللقاحات ضد فيروس كورونا بالسادس من أكتوبر، وكذلك تواصلت منافسات المرحلة النهائية لمسابقة أوائل الطلبة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة.

حفل تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة

وفي محافظة الإسماعيلية، نظمت أمانة مركز فايد بالحزب، حفل تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة، ومديري المدارس الحاصلة على شهادة الجودة بإدارة فايد التعليمية، بمحافظة الإسماعيلية، وتضمن الحفل توزيع شهادات التقدير والجوائز العينية، والمكافأة المالية، ودروع للقيادات المساهمة في الفعالية.

وفي محافظة الدقهلية، نظمت أمانة مركز السنبلاوين بالحزب، حفل تكريم الطلاب والطالبات المتميزين والمتفوقين، الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة، والمقامة بمسرح إدارة السنبلاوين التعليمية بحضور العديد من القيادات الشعبية والحزبية والتنفيذية والشبابية.

وفي محافظة الشرقية، شهدت مسابقة أوائل الطلبة، تنافسا قويا بين مدارس الشرقية في المراحل النهائية، وكانت البداية من مدينة العاشر من رمضان في المرحلة الإعدادية تنافس 4 مدراس وفازت مدرسة الخطيب الخاصة عربي بالمركز الأول، وفي مركز فاقوس كانت المنافسة بين 20 مدرسة يمثلون مدراس للمرحلة الابتدائية، وفي مدينة الصالحية الجديدة، تنافست 3 مدراس تمثل المرحلة الابتدائية، وفازت فيها مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بالمركز الأول.

وفي منافسات المرحلة الإعدادية، تنافست 3 مدارس وفازت فيها مدرسة الصالحية القديمة رقم 1 الإعدادية بالمركز الأول، وفي مركز أبو كبير تنافست 6 مدراس بالمرحلة الثانوية، وأقيمت المنافسات بمقر مدرسة الشهيد طيار محمد عبد البصير الثانوية بنين بمدينة أبو كبير، وفازت فيها بالمركز الأول مدرسة هربيط.

احتفالات محافظة بورسعيد بعيدها القومي

وفي محافظة بورسعيد، شاركت أمانة الحزب بالمحافظة، في احتفالات المحافظة بعيدها القومي، الذي وافق 23 ديسمبر من كل عام، وكذلك مشاركة البطل هلال، أحد أبطال المقاومة الشعبية، وأسر أبطال المقاومة الذين حضروا اللقاء المفتوح داخل الديوان العام لمحافظة بورسعيد، وحرصت الهيئة البرلمانية للحزب في محافظة بورسعيد، ولفيف من قيادات الحزب، على المشاركة في فعاليات وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري بمناسبة الذكرى 65 لعيد بورسعيد القومي.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.