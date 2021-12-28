جامعة الجلالة تدشن مبادرة «بنكمل بعض» لدعم وتمكين ذوي الهمم

أطلقت جامعة الجلالة مبادرة لدعم ذوي الهمم بعنوان «بنكمل بعض»، وتهدف لتمكين الأشخاص ذوي الهمم باعتبارهم جزءا رئيسيا من قوة العمل، ومكونًا مهما للثروة البشرية الهائلة التي يتمتع بها المجتمع وتسعى الدولة لتعظيم الاستفادة منها في إطار التوجه الأوسع بالاستثمار في البشر، وتبدأ جامعة الجلالة تقديم برنامج «Peer Program»، لدعم وتأهيل ذوي الهمم وسيكون الهدف من المبادرة، العمل على توفير كافة أنواع الدعم المعنوي والأكاديمي لذوي الهمم، بالإضافة إلى توفير التدريب وفرص التشغيل المناسب لدمجهم في كافة المجالات بالمجتمع، وذلك من خلال إمداد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين بالأساليب المُثلى والفعالة لدعم ذوي الهمم على كافة المستويات.

وأُقيمت الفعاليات تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف حيدر غالب، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، والأستاذ الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للتعاون الدولي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د طارق أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وبإشراف أ.د دينا عرابي، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالجامعة، بالتعاون مع مؤسسة «اسمعونا»، وبحضور عمداء الكليات ومديري البرامج وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.

الجامعة تحرص على غرس ثقافة تأهيل ودمج ذوي الهمم في المجتمع

وقال الدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الجلالة للتعاون الدولي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنّ الجامعة تحرص على غرس ثقافة تأهيل ودمج ذوي الهمم في المجتمع، وذلك من خلال توفير أفضل أساليب التعامل معهم، حيث سيتم إعداد برامج متخصصة لتدريبهم وصقل مهاراتهم، منها البدء في أول برنامج Peer Program، لتعليم الطلاب والأساتذة وإكسابهم الخبرات العلمية والعملية، لدعم وتأهيل ذوي القدرات الخاصة في الدمج المجتمعي.

وأضافت أ.د دينا عرابي، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالجامعة، أنّ الهدف من المبادرة هو العمل على توفير كافة أنواع الدعم المعنوي والأكاديمي لذوي الهمم، مؤكدة أنّ جامعة الجلالة لا تدخر جهداً في توفير الدعم الكامل لذوي الهمم، وذلك بمشاركة كوادرها المتخصصة في كافة المجالات الخدمية والتعليمية والتأهيلية، إيماناً بدور الجامعة في خدمة المجتمع.

وخلال فعاليات اليوم، تم تكريم عدد من النماذج الملهمة لذوي الهمم في جميع المجالات، بحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلامية، منهم العامري فاروق، وزير الشباب والرياضة الأسبق، هشام سليمان، مساعد رئيس مجلس ادارة شركة المتحدة، الروائي عصام يوسف، مقدم برنامج العباقرة، إنجي مشهور، مستشار وزير التربية والتعليم السابق، د. رنا زيدان أمين سر مجلس أمناء جامعة الجلالة، ومساعد وزير الصحة الاسبق.

جدير بالذكر، أن وحدة تكافؤ الفرص داخل حرم جامعة الجلالة، تم تأسيسها بهدف تعزيز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتنفيذ رؤية مصر 2030، والتي تضم الاهتمام بالاشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم ودمجهم داخل مجتمع الجامعة وتأهيلهم للدمج في سوق العمل، وضمان تمتعهم بحقوقهم فى كافة مناحى الحياة.