الجامعات: تخصيص لجان خاصة وعزل في امتحانات الفصل الدراسي الأول

أنهت الجامعات الحكومية والخاصة، استعداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021/2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، حيث أكد عدد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، على الاستعداد التام للامتحانات، موضحين أن هناك عددا من الإجراءات تم اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا، أبرزها تخصيص عدد من اللجان الخاصة الطبية وكذلك تخصيص عدد اللجان الخاصة لطلاب ذوي الاحتياجات، والسماح بمرافقين لهم داخل لجان الامتحانات وفقا للحالة الطبية وتقارير اللجان.

السماح بمرافقين بلجان الامتحانات وفقا لتقرير طبي لحالة الطالب

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيتم الالتزام بتطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بشأن منع غير المطعمين بلقاح كورونا من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021، منوها إلى أنه جرى وضع خطة تطعيم وتطهير شامل للمنشآت الجامعة لمجابهة المرض.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الجامعة خصصت عددا من اللجان الطبية لـ عزل الطلاب الذين تظهر عليهم أعراض المرض ويرغبون في استكمال الامتحانات، موضحا أن اللجان تكون بعيدة عن الطلاب، وتحت إشراف طبي متكامل، مع تخصيص عدد من اللجان الخاصة لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والسماح بمرافقين لعدد من الحالات وفقا لحالاتهم الصحية والتقارير الطبية الواردة من المستشفيات.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه جرى التشديد على منع أي طالب غير حاصل على لقاح كورونا من دخول الامتحانات، مع تخصيص عدد من اللجان الطبية، وكذلك لجان خاصة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير مرافقين لبعض الحالات.