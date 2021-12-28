حقيقة اعتزال تامر حسني الفن بعد حفله الأخير في «إكسبو دبي 2020»

يبحث الجمهور عن حقيقة اعتزال الفنان تامر حسني الفن بعد حفله الأخير، الذي أقيم أمس ضمن فعاليات إكسبو دبي 2020، والذي حقق خلاله تفاعلا جماهيريا كبيرا.

حقيقة اعتزال تامر حسني الفن

وكشف الفنان تامر حسني، عن حقيقة تفكيره في اعتزاله الفن، وقال خلال تصريحات تليفزيونية: «فكرة الاعتزال موجودة لعدة أسباب ليست للأسباب الدينية فقط، وقولت من زمان إن فيه أحلام تانية عايز أحققها».

وأضاف: «الصحافة حاجة مهمة بالنسبة لينا كفنانين وهي التي تبرز المجهود اللي بنعمله، وبشكر كل الصحافة على مجهودها»

ردود فعل الجمهور على خبر اعتزال تامر حسني

ما بين التأييد والرفض، تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر اعتزال الفنان تامر حسني، حيث كتب أحدهم تعليقاً على الخبر «ليه يا تامر كده متحرمناش من صوتك»، وعلق آخر «خليك يا تامر مكمل في الفن، أكتر واحد في جيلك محترم»، وأضاف أحدهم: «ربنا يعملك الخير يا تامر».

أعمال الفنان تامر حسني في رأس السنة

يحل تامر حسني ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي احتفالًا برأس السنة، في لقاء استثنائي ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، يُذاع يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على قناة cbc.

يتحدث تامر حسني خلال اللقاء عن كواليس النجاحات المتتالية التي حققها خلال مشواره الفني، سواء في التمثيل أو الغناء على مدار 20 عامًا، منذ ظهوره على الساحة الفنية للمرة الأولى.

وسيقدم «حسني» خلال البرنامج عددا كبيرا من أغانيه الاستعراضية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني؛ منها: «مبطلناش إحساس»، و«كل مرة»، و«حلو المكان»، و«يانا يا مفيش»، و«ارجعلي»، بالإضافة إلى «قسمة ونصيب» وغيرها.

آخر أعمال تامر حسني

شارك الفنان تامر حسني، في الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم في شهر أكتوبر الماضي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال تقديم أوبريت غنائي بعنوان «كمل عبورك».