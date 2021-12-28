العثور على جثة موظف على الرصيف في بورسعيد

لقي موظف بحي العرب في بورسعيد مصرعه في ظروف غامضة، صباح اليوم، حيث عثر الأهالي على جثته ملقاة بمنطقة الحرفيين بحي الزهور.

جرح قطعي بالرأس

تلقى اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد، إخطار من شرطة النجدة يفيد بتلقيها بلاغ من هيئة الإسعاف- فرع بورسعيد- يفيد العثور على جثة "محمد على حسن السايس"، 57 سنة" موظف بديوان حي العرب ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي، وتبين من الفحص المبدئى للجثة وجود جرح قطعي بالرأس يقدر بنحو 3 سم.

المعاينة الأولية لرجال المباحث

تبين لرجال البحث الجنائي بقسم شرطة الزهور تحت إشراف مدير أمن بورسعيد وبقيادة العقيد أحمد العيسوي رئيس مباحث الزهور، أن الشهود وجدوا جثة الموظف على الرصيف بجوار فرن بمنطقة حرفيين الزهور والدماء تلطخ وجهه.

وبفحص الجثة جرى العثور على 275 جنيها، ومحفظة بداخلها إيصالات دفع وعلبة سجائر.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية واستكمال التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة؛ لمعرفة ملابسات الحادث.

يذكر أن عامل معمار لقي مصرعه أمس إثر سقوطه من أعلى الطابق الثامن بعمارة سكنية بحي العرب، خلف مركز طبي الكويت.

وتبين من التحريات أن العامل اختل توازنه أثناء العمل وسقط من أعلى، حيق جرى وضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة في مشرحة مستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحي الشامل لاستكمال التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادث.