مصرع موظف وإصابة نجليه في تصادم بسوهاج

لقي موظف مصرعه وأصيب نجليه، اليوم، في تصادم بين سيارتين ملاكي على الطريق الزراعي الغربي بدائرة مركز المراغة، شمال سوهاج، تم نقل الجثة والمصابين لمستشفي المراغة المركزي.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة، بورود بلاغا بحادث تصادم ووجود متوفي ومصابين بالطريق الزراعي الغربي بدائرة المركز، انتقل الي مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

تبين من المعاينة والفحص أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة «حاتم. م. ح»، 50 سنة، موظف ويقيم بدائرة قسم أول سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر واصطدم بسيارة ملاكي قيادة «جمال.ع.م»، 27 سنة، مندوب بشركة أدوية ويقيم بمركز المنشاه.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولي وإصابة نجليه «حسام، 11 سنة تلميذ، باشتباه كسر في الساق اليسرى، ومحمد، 10 سنوات»، وتم رفع أثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.