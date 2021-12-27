تفحم جثة سيدة في انفجار شاشة تلفزيون بسبب ماس كهربائي في قنا

لقيت ربة منزل مصرعها، مساء اليوم، وتفحمت جثتها، نتيجة انفجار شاشة عرض بسبب ماس كهربائي، في قرية بمركز قوص، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة.

تلقى مرفق إسعاف قنا إخطارا يفيد بوجود جثة سيدة تدعى «عائشة أ. س»، 55 عاما، بعد تفحم الجثة إثر نشوب النيران فيها حيث اندلعت إثر احتراق شاشة عرض تلفزيونية بقرية حجازة في قوص.

التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وفي سياق آخر، لقيت ربة منزل مصرعها وطفلتها، فيما نجت طفلتها الثانية، إثر انهيار منزل عليهم بقرية الجبلاو بمركز قنا.

3 حوادث قطارات في يوم بقنا

فيما شهدت المحافظة اليوم، 3 حوادث قطارات متفرقة، أسفرت عن مصرع سيدة وشخص وبتر أطراف ثالث، وهم مصرع مشرفة صحية إثر سقوطها أسفل قطار على محطة نجع حمادي، ومصرع شاب إثر اصطدام قطار سيارة ربع نقل على مزلقان غير شرعي في مركز دشنا، فيما اصطدم القطار بشخص في مركز قوص أدى إلى بتر ساقه بعد نقله إلى المستشفى.

جميع الضحايا نقلوا إلى المستشفيات، واتخذت كل الإجراءات الاحترازية.