مصرع موظف سقط من الطابق الخامس في ظروف غامضة بمدينة نصر

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض مصرع موظف، إثر سقوطه من الطابق الخامس في دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، ونُقلت الجثة لمستشفى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها حول الواقعة.

إخطار من مستشفى التأمين الصحي

تلقى مأمور قسم شرطة أول مدينة نصر إخطارًا من مستشفى التأمين الصحي بوصول موظف جثة هامده بسبب إصابته بنزيف حاد وتهشم في عظام الجمجمة إثر سقوطه من أعلى.

وبالانتقال، تبين العثور على جثة «علاء الدين.ع» في العقد الخامس من العمر ومقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، وبالفحص تبين ارتداء المتوفي لكامل ملابسه الداخلية والخارجية ، كما تبين اصابته بكسور في عظام الجمجمة أسفرت عن نزيف حاد ادي الي الوفاه، كما تبين إصابته بعدة كسور في أماكن متفرقة من الجسم، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، ونقلت الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

فتاه تنهي حياتها بالقفز من أعلى عقار بمدينة نصر

وفي سياق آخر، كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة سقوط فتاة من أعلي عقار بمدينة نصر، الجمعة الماضية، والفتاة تدعى «حلا صفوت علي»، وفي العقد الثالث من العمر، وليست من سكان عقار مدينة نصر الذي قفزت منه.

وأضافت التحريات، أنَّ الفتاة من منطقة السيدة زينب، وفي ـثناء تجولها في منطقة مدينة نصر صعدت إلى سطح أحد العقارات وقفزت منه بدافع الانتحار، فيما لم تبين كاميرات المراقبة صعود أي شخص مع الفتاه المنتحرة، وـنها صعدت بمفردها وقفزت دون تردد من أعلى العقار.