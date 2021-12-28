السيسي للمزارعين: احتياجات السوق المصري من السماد مدعومة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن طن السماد كان بثمن والآن أصبح بثمن آخر، والطن وصل لـ14 ألف، «عاوزين نصدر وعاوزين احتياجات السوق، وأسعار احتياجات السوق مدعومة، والتسعير ده علشان يتعمل اتعمل صيغة مع الشركات القطاع الخاص والحكومي، وبقول للمزارعين ووزارة الزراعة أنه نظم الري الحديث والزراعة الحديثة تخلي كمية السماد المستخدمة أقل كتير من دلوقتي، ويقلل بنسبة 40% أو 50%، وبالتالي بدل مانشتري شكارتين نشتري واحدة، وبدل ماادهالك ويكون دعم كبير عليا آخدها أصدرها للخارج وأحافظ على الإنتاج».

وأضاف الرئيس خلال افتتاح التوسعات الجديدة والتطوير لمصنع كيما للأسمدة، «وزارة الزراعة والإعلام يكلمو الناس إننا ممكن نرشد استخدام الأسمدة من خلال نظم الري الحديثة، علشان نوفر السماد».