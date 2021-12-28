احذر كوبري أكتوبر وشارع الهرم.. تعرف على الحركة المرورية اليوم

شهد حركة السيارات اليوم على الطرق السريعة والدائرية حالة من التباطؤ نتيجة الكثافات المرورية خاصة على الطرق الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة، وتواجد رجال المرور في الشوارع منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لتنظيم حركة المرور وإعادتها لطبيعتها مرة أخرى.

وتقدم «الوطن» لقرائها النشرة المرورية لصباح اليوم الثلاثاء في محافظتي القاهرة والجيزة كالآتي:

بالنسبة لمحافظة الجيزة، فقد شهدت معظم الطرق كثافات مرورية متحركة وبخاصة على محور صفط اللبن، وكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، كما ظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولًا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي، وذلك بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، بالإضافة إلى أن محور عرابي شهد كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات.

زحام مروري بشارع الهرم

وظهرت كثافات مرتفعة في شارع الهرم بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية لإنشاء محطة مترو أنفاق، بالإضافة إلى كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، فضلًا عن كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا إلى مناطق بولاق وإمبابة.

كثافات متحركة بجامعة الدول

وشهد ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان كثافات مرورية متحركة بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة مع دخول الموظفين للجامعة، وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبري الجامعة وتعامل معها رجال المرور بسحب الكثافات من أعلى الطرق.

كثافات مرورية على كوبري أكتوبر

أما بالنسبة لكوبري أكتوبر فقد شهد منذ صباح اليوم كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي بسبب أعطال متكررة للسيارات، بالإضافة إلى كثافات للمتجه لميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائري.

زحام بنفق الأزهر

وعن محافظة القاهرة، فقد شهد نفق الأزهر تباطؤا في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، بجانب كثافات أعلى كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبري أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.

كثافات مرتفعة على الكورنيش

وشهد الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد، كثافات مرورية وكذلك من أثر النبي حتى قصر العينى وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو أثناء دخول الموظفين، وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسي وهشام بركات.