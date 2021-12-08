كثافات مرورية بالشوارع والطرق الرئيسية في القاهرة الكبرى

ظهرت كثافات مرورية فى عدد من شوارع ومحاور القاهرة والجيزة صباح اليوم الأربعاء، تزامن مع توافد العمال والموظفين على مقار أعمالهم وتوجه الطلاب لمدارسهم، وكثف رجال المرور تواجدهم فى أماكن الكثافات المرورية لتسيير الحركة المرورية وتسهيل مرور السيارات بالطرق والشوارع.

كثافات مرورية

أما عن الطرق والشوارع الرئيسية التى شهدت كثافات مرورية صباح اليوم الأربعاء، فكانت أعلى الطريق الدائري بإتجاه السلام والهرم ونزلة قليوب ومنطقة المرج ونزلة مؤسسة شبرا الخيمة.

طريق الأوتوستراد

وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد في الاتجاه القادم من مناطق الزهراء إلى نفق كارفور المعادي، وكثافات مرورية من مدينة نصر باتجاه زهراء المعادي، وكذلك أعلى كوبري أكتوبر وشارع الجلاء وشارع طلعت حرب وميدان التحريات، وبعض المناطق بمدينة نصر، وشارع مكرم عبيد وعباس العقاد وأحمد فخري.

حملات مرورية

وتواجد رجال المرور فى الشوارع والميادين لرفع السيارات المعطلة والمتسببة في تعطل الحركة بالطرق والشوارع، كما تواجد رجال المرور للحد من الحوادث، عبر شن حملات مرورية مكثفة لرصد المخالفين.

تجديد رخصة المركبة

وفى سياق آخر، حدد قانون المرور الجديدة غرامات مالية لمن يتأخر في تجديد رخصة المركبة، حيث تبدأ الغراماة من 300 جنيه وحتى 3 آلاف جنيه حسب المخالفة.

وتتراوح الغرامة المالية ما بين 1500 جنيه و3 الآف جنيه في حالة قيام قائد السيارة بالإعتداء على ضابط المرور أثناء قيامه بتأدية عمله ودفع قيمة الغرامة في حالة تجاوز السرعة.

وفي حالة تأخر قائد المركبة عن تجديد الرخصة يتم منحه فترة سماح تصل إلى شهر، وبعد ذلك يقوم بدفع غرامة تأخير بقيمة ثلث الضريبة المحددة مع سحب الرخصة، وفي حالة عدم حصوله على رخصة جديدة بعد إلغاء رخصة القيادة يقوم بدفع غرامة مالية تتراوح بين ألف جنيه و3 آلاف جنيه.