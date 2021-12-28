السيسي: إشراك القطاع الخاص بالمشروعات توجّه لدى الدولة لتحقيق المراقبة

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والعاملين معه، والقائمين على التطوير في مصنع كيما والمحالج، قائلا إنّه يجب الحفاظ على ما تحقق من نجاح، كى لا نعود لنفس النقطة: «مش عاوزين نفتتح وننسى إن ده عشان يستمر ويتطور بعد كده، لازم منغلطش الغلطات اللي مشينا فيها قبل كده».

شراكة مع القطاع الخاص

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح التوسعات الجديدة والتطوير لمصنع كيما للأسمدة: «توجهنا هو أن يكون القطاع الخاص شريك معانا، والشركات دي تنزل وتشتغل، والبورصة، وده توجه دولة عشان يكون في مراقبة حقيقة، ونحقق المعايير اللي عاوزينها».

جولة الرئيس السيسي في أسوان

وأمس، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة بقرية غرب سهيل بمحافظة أسوان، إحدى محافظات صعيد مصر، لمتابعة تطوير الخدمات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري، إذ تفقد السوق السياحي، وشجع شبابها على المضي قدمًا في الترويج للسياحة، كما أثنى الرئيس على كرم أهل النوبة وحسن ضيافتهم، إذ يجرى العمل حاليًا في 52 مركزًا في 20 محافظة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، إضافة إلى مركز أسوان الذي أدرج مؤخرًا عقب زيارته لقرية غرب أسوان.