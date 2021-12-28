السيسي: نظم الزراعة الحديثة تقلل استخدام السماد 50%

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ نظم الري والزراعة الحديثة تقلل كمية السماد المستخدمة، مقارنة بما يحدث في الأوضاع الطبيعية، بنسبة تتراوح بين 40% و50%، متابعا: «بدل ما تشتري شيكارتين هتشتري واحدة بس، وبدل ما الدولة تديهالك وتبقى دعم كتير عليها، أخدها وأصدرها بره، وأحافظ على المصانع».

فوائد نظم الري الحديثة

وأضاف السيسي خلال افتتاحه للتوسعات الجديدة والتطوير لمصنع كيما للأسمدة، أنّ استخدام نظم الري الحديثة يوفر السماد ويقلل التلوث واستخدام المياه، وهو ما يخص مختلف المصانع ومنها مصنع كيما أسوان: «عاوز أديله فرص للنجاح عشان ميتكررش زي اللي فات».

جولة الرئيس السيسي في أسوان

وأمس، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة بقرية غرب سهيل بمحافظة أسوان، إحدى محافظات صعيد مصر، لمتابعة تطوير الخدمات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري، إذ تفقد السوق السياحي، وشجع شبابها على المضي قدمًا في الترويج للسياحة، كما أثنى الرئيس على كرم أهل النوبة وحسن ضيافتهم، إذ يجرى العمل حاليًا في 52 مركزًا في 20 محافظة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، إضافة إلى مركز أسوان الذي أدرج مؤخرًا عقب زيارته لقرية غرب أسوان.