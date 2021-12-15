وزيرة التضامن توجه بصرف دعم «تكافل وكرامة» لـ3.85 مليون أسرة

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بصرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» عن شهر ديسمبر للمستفيدين، بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية وحاملي البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد، وذلك بدءًا من يوم الأربعاء.

ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي 3.85 مليون أسرة بما يشمل 14 مليون فرد تقريبًا.

استبدال بطاقات الدعم النقدي ببطاقة ميزة في 16 محافظة

ونفذت وزارة التضامن الاجتماعى المرحلة الأولى والثانية من استبدال بطاقات الدعم النقدي ببطاقة ميزة البنكية في 16 محافظة، وهي بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومرسي مطروح، ودمياط والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والمنوفية والقليوبية والفيوم وبنى سويف.

خطوات تغيير بطاقة الصرف إلى بطاقة «ميزة»

وأشارت «القباج»، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن خطوات تغيير بطاقة الصرف إلى بطاقة صرف ميزة، لا تتطلب سوى التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في المنطقة التي يقطن فيها المواطن، وذلك للحصول على بطاقة ميزة والحصول على خط محمول we المجاني المخصص للمستفيد من أي منفذ توزيع لشركة ًWE، ثم الحصول على الرقم السري وتفعيله من الإدارة الاجتماعية وتنشيطه للصرف.

وسيبدأ مستفيدو برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بدءًا من اليوم الأربعاء، الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، وجميع مكاتب البريد، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

متابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة

وشكلت وزيرة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما قررت أن يتم الصرف على مدار الشهر كاملا للمستفيدين من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم إلتزامًا بالإجراءات الإحترازية التى حددتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت «القباج» أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتواصل على مدار الساعة مع كافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.